Навальный подал в суд на Роскомнадзор из-за решения о блокировке расследования про Дерипаску и Приходько

Ведомости
09:47, 13 февраля 2018
Надежный источник

Алексей Навальный подал судебный иск против Роскомнадзора, который потребовал удалить с сайта политика страницу с расследованием про Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько.

Иск, с которым удалось ознакомиться «Ведомостям», подан в Таганский районный суд Москвы. Навальный требует признать действия Роскомнадзора незаконными и обязать исключить его страницы из реестра запрещенной информации.

Навальный в иске указывает, что сведения, содержащиеся в расследовании, не могут быть расценены как полученная конфиденциально информация. Расследование, напоминает он, было проведено на основании открытых источников, включая книгу Насти Рыбки и фотографии из ее инстаграма. Навальный также подчеркивает, что информация из расследования является общественно значимой.

В список запрещенных материалов расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального попало из-за иска, который Олег Дерипаска подал к Насте Рыбке в суде своего родного города Усть-Лабинска.

Согласно постановлению Пленума Верховного суда, информацию можно распространять без согласия гражданина при наличии публичного интереса. То есть гражданин является публичной фигурой, а обнародование информации является общественно значимым. «Расследование имело целью раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица Правительства Российской Федерации», — говорится в иске. 

Ведомости
Расследование о том, как бизнесмен Олег Дерипаска отдыхал на яхте вместе с вице-премьером правительства Сергеем Приходько и сотрудницей «индустрии эскортных услуг» Настей Рыбкой было опубликовано ФБК 8 февраля.
Иск Олега Дерипаски, на основании которого суд Усть-Лабинска потребовал заблокировать страницы с расследованием на сайте Навального и видеоверсию, был принят к рассмотрению 9 февраля. В тот же день суд направил Роскомнадзору требование о блокировке доступа к расследованию.

Расследование про Дерипаску, Приходько и Настю Рыбку

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