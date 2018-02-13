Навальный подал в суд на Роскомнадзор из-за решения о блокировке расследования про Дерипаску и Приходько

Алексей Навальный подал судебный иск против Роскомнадзора, который потребовал удалить с сайта политика страницу с расследованием про Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько.

Иск, с которым удалось ознакомиться «Ведомостям», подан в Таганский районный суд Москвы. Навальный требует признать действия Роскомнадзора незаконными и обязать исключить его страницы из реестра запрещенной информации.

Навальный в иске указывает, что сведения, содержащиеся в расследовании, не могут быть расценены как полученная конфиденциально информация. Расследование, напоминает он, было проведено на основании открытых источников, включая книгу Насти Рыбки и фотографии из ее инстаграма. Навальный также подчеркивает, что информация из расследования является общественно значимой.

В список запрещенных материалов расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального попало из-за иска, который Олег Дерипаска подал к Насте Рыбке в суде своего родного города Усть-Лабинска.