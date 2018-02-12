Как Олег Дерипаска блокирует расследование ФБК. Считаем по часам

12 февраля стали известны подробности иска миллиардера Олега Дерипаски, с помощью которого он требует ограничить доступ к антикоррупционному расследованию Алексея Навального. Гражданский иск «о защите интеллектуальной собственности» был подан через день после публикации расследования, и суд в родном городе Дерипаски Усть-Лабинске сразу отправил требование Роскомнадзору. А там это требование сразу исполнили, разослав уведомления о возможной блокировке в СМИ, инстаграм и ютьюб. На сайте суда карточку дела заполнили задним числом. Например, решение о принятии иска к рассмотрению там «оформлено» в 15:21 по Москве 12 февраля — то есть в будущем, после публикации картинки, которую вы сейчас видите на «Медузе».



