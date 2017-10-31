1 ноября в России начнут блокировать VPN-сервисы, Tor и анонимайзеры. Что делать?

Да, но с некоторыми неудобствами. По умолчанию Tor использует серверы из открытого списка, и так как он открыт, серверы могут заблокировать. Но есть еще закрытый список серверов, и Tor может выдавать их по запросу пользователя. Звучит немного пугающе, но вот простая инструкция на русском языке.