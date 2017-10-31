разбор

1 ноября в России начнут блокировать VPN-сервисы, Tor и анонимайзеры. Что делать?

5 карточек
14:58, 31 октября 2017
1.Что случится 1 ноября? 
2.А это возможно технически?
3.И что делать?
4.А Tor можно будет пользоваться?
5.Я ничего не понимаю в технике! Что делать?!

1

Что случится 1 ноября? 

В России вступит в силу закон, позволяющий блокировать сервисы, позволяющие обходить блокировки в интернете: VPN, Tor, анонимайзеры и встроенные сервисы браузеров (например, в Opera).

2

А это возможно технически?

Мы пока точно не знаем — нужно посмотреть, как будет применяться новый запрет. Самое простое, что могут сделать власти, — начать блокировать сайты сервисов VPN, чтобы пользователи не могли купить к ним доступ. Анонимайзерам и браузерам они тоже могут угрожать блокировкой сайтов, а у Tor заблокировать публичные серверы.

3

И что делать?

Проще всего заранее купить VPN-сервис. Для обхода блокировок подойдет любой из тех, что рекомендует PCMag. Например:

  • NordVPN (69 долларов в год, 12 долларов в месяц);
  • Private Internet Access (40 долларов в год, 7 долларов в месяц);
  • KeepSolid VPN Unlimited (45 долларов в год, 9 долларов в месяц);
  • PureVPN (78 долларов за два года, 11 долларов в месяц).

Все эти сервисы работают и на телефонах с iOS, и с Android.

4

А Tor можно будет пользоваться?

Да, но с некоторыми неудобствами. По умолчанию Tor использует серверы из открытого списка, и так как он открыт, серверы могут заблокировать. Но есть еще закрытый список серверов, и Tor может выдавать их по запросу пользователя. Звучит немного пугающе, но вот простая инструкция на русском языке.

5

Я ничего не понимаю в технике! Что делать?!

Не спешите паниковать. Едва ли власти заблокируют одновременно все сервисы — описанная в законе процедура требует времени. Пока можно установить расширение для браузера и посмотреть, как контролирующим органам удастся договориться с разработчиками. У Google Chrome есть официальное расширение Data Saver, для Mozilla Firefox подойдет Zenmate, в Opera и «Яндекс.Браузере» есть встроенные режимы, позволяющие обойти блокировки сайтов. Подробнее про обход блокировок читайте в карточках «Как обойти блокировки сайтов?» и «Власти решили запретить Tor, VPN и другие средства обхода блокировок. Что делать?».

Читайте также

Владимир Цыбульский

Владимир Цыбульский

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме