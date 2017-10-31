1 ноября в России начнут блокировать VPN-сервисы, Tor и анонимайзеры. Что делать?
1
Что случится 1 ноября?
В России вступит в силу закон, позволяющий блокировать сервисы, позволяющие обходить блокировки в интернете: VPN, Tor, анонимайзеры и встроенные сервисы браузеров (например, в Opera).
2
А это возможно технически?
Мы пока точно не знаем — нужно посмотреть, как будет применяться новый запрет. Самое простое, что могут сделать власти, — начать блокировать сайты сервисов VPN, чтобы пользователи не могли купить к ним доступ. Анонимайзерам и браузерам они тоже могут угрожать блокировкой сайтов, а у Tor заблокировать публичные серверы.
3
И что делать?
Проще всего заранее купить VPN-сервис. Для обхода блокировок подойдет любой из тех, что рекомендует PCMag. Например:
- NordVPN (69 долларов в год, 12 долларов в месяц);
- Private Internet Access (40 долларов в год, 7 долларов в месяц);
- KeepSolid VPN Unlimited (45 долларов в год, 9 долларов в месяц);
- PureVPN (78 долларов за два года, 11 долларов в месяц).
Все эти сервисы работают и на телефонах с iOS, и с Android.
4
А Tor можно будет пользоваться?
Да, но с некоторыми неудобствами. По умолчанию Tor использует серверы из открытого списка, и так как он открыт, серверы могут заблокировать. Но есть еще закрытый список серверов, и Tor может выдавать их по запросу пользователя. Звучит немного пугающе, но вот простая инструкция на русском языке.
5
Я ничего не понимаю в технике! Что делать?!
Не спешите паниковать. Едва ли власти заблокируют одновременно все сервисы — описанная в законе процедура требует времени. Пока можно установить расширение для браузера и посмотреть, как контролирующим органам удастся договориться с разработчиками. У Google Chrome есть официальное расширение Data Saver, для Mozilla Firefox подойдет Zenmate, в Opera и «Яндекс.Браузере» есть встроенные режимы, позволяющие обойти блокировки сайтов. Подробнее про обход блокировок читайте в карточках «Как обойти блокировки сайтов?» и «Власти решили запретить Tor, VPN и другие средства обхода блокировок. Что делать?».