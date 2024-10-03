Блогера Валерию Чекалину и ее бывшего мужа задержали после допроса. Их подозревают в нелегальном переводе 250 миллионов рублей в ОАЭ

Блогера Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема задержали после допроса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. По информации ТАСС, они задержаны на 48 часов.

Чекалины вместе с соучредителем компании по торговле косметикой Романом Вишняком проходят по уголовному делу о переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). О возбуждении дела против Чекалиных стало известно 2 октября. Телеграм-каналы Baza и Mash утверждали, что дело связано с переводом денег для оплаты одного из марафонов Чекалиной через банк в Дубае.

По версии следствия, блогеров подозревают в переводе на счета одной из фирм в Объединенных Арабских Эмиратах 250 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что МВД попросит суд отправить Чекалину и ее бывшего мужа под домашний арест.

Forbes сообщал, что 2 октября следователи провели обыски в таунхаусе, где проживает Артем Чекалин, в доме, который арендует Валерия Чекалина, а также в еще одном помещении в Москве.

Валерия Чекалина ведет в инстаграме блог ler_chek, на который подписаны более 11 миллионов пользователей. На страницу Артема Чекалина artem_chek подписаны почти четыре миллиона пользователей.

В марте 2023 года в отношении Валерии и Артема Чекалиных возбудили дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании 130 миллионов рублей. Обвинение в неуплате налогов с них сняли в декабре того же года, когда они выплатили 504 миллиона рублей долга, штрафов и пени.