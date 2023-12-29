Прекращено дело о неуплате налогов против блогера Валерии Чекалиной

Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Валерии Чекалиной (ler_chek) и ее мужа Артема Чекалина. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информацию о прекращении дела против Чекалиных подтвердил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. По его словам, это произошло 28 декабря.

Business FM отмечает, что в отношении Чекалиной и ее мужа не снято обвинение в отмывании 130 миллионов рублей (статья 174.1 УК РФ).

С блогеров, которые находились под запретом определенных действий, также сняли ограничения, пишет РИА Новости. 28 декабря в инстаграме Чекалиной появился первый пост с марта. В опубликованном видео блогер вместе с мужем и детьми появляются из черной коробки. В подписи к видео говорится: «Мы вернулись».

Об уголовном деле о неуплате налогов в отношении Чекалиных стало известно в марте 2023 года. Следствие утверждало, что Чекалина, которая использует упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов, превысив этот лимит, стала регистрировать свой заработок на ИП мужа и других родственников — вместо того чтобы перейти на общую систему налогообложения.

В мае адвокат Чекалиных сообщил, что его подзащитные полностью погасили задолженность по налогам, выплатив 311 миллионов рублей.

Уголовные дела об уклонении от уплаты налогов были возбуждены в отношении и других известных блогеров — Александры Митрошиной и Елены Блиновской.