Адвокат инстаблогера Валерии Чекалиной заявил, что она погасила долги по налогам на сумму 311 миллионов рублей. Из-за этих долгов на нее завели уголовное дело

Адвокат блогера Валерии Чекалиной (ler_chek) и ее мужа Артема заявил, что его подзащитные полностью погасили задолженность по налогам.

«Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела», — сообщил РИА Новости адвокат Константин Третьяков.

Теперь, добавил он, защита ждет реакции следствия. По словам Третьякова, в делах, связанных с налогами, «всегда идет определенный диалог со следствием, поскольку первое, что озвучивает следователь, — это предложение добровольно погасить задолженность, так как это является основанием для прекращения уголовного дела».

Представители Федеральной налоговой службы и следствия пока никак не прокомментировали заявление адвоката о том, что Чекалины погасили задолженность.

В отношении Валерии и Артема Чекалиных, как сообщал СК в середине марта, возбуждено еще одно уголовное дело — об отмывании 130 миллионов рублей.

Об обвинении Чекалиных в неуплате налогов стало известно в начале марта. По версии следствия, блогер, которая использует упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов, превысив этот лимит, стала регистрировать свой заработок на ИП мужа и других родственников — вместо того чтобы перейти на общую систему налогообложения.

Уголовные дела об уклонении от уплаты налогов были возбуждены в отношении и других известных блогеров — Александры Митрошиной и Елены Блиновской. В апреле Митрошина заявляла, что выплатила долг, а также сказала, что он образовался из-за ошибки аутсорсинговой компании, услугами которой она пользовалась.

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