Блогер Александра Митрошина заявила, что погасила долг перед налоговой в 127 миллионов рублей. Ранее СК завел на нее уголовное дело

Блогер , в отношении которой Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов, заявила, что выплатила долг в 127 миллионов рублей. Об этом она заявила на пресс-конференции, которая проходила онлайн, передает РИА Новости.

По ее словам, долг образовался из-за ошибки аутсорсинговой компании, услугами которой она пользовалась. Она назвала это и своей ошибкой, так как «предприниматель несет за все ответственность».

«Вчера я погасила полностью основную часть долга. Вся основная задолженность закрыта — 127 миллионов рублей», — сказала блогер.

Митрошина утверждает, что у нее никогда не было умысла утаивать доход, и она всегда платила налоги.

Блогер также заявила, что ее отъезд в Дубай не связан с налоговой проверкой. На вопрос, связывает ли она уголовное дело со своей антивоенной позицией, Митрошина ответила: «Не надо искать то, чего нет. Я не считаю, что это каким-то образом связано». Как напоминает «Русская служба Би-би-си», 25 февраля 2022 года Митрошина выложила пост из такси с геотегом Пушкинской площади в Москве, где в тот день проходил антивоенный митинг.

21 марта СК возбудил уголовное дело в отношении Митрошиной по статье об уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ). По версии следствия, она получила доход от продажи образовательных курсов больше лимита, допустимого для применения упрощенной системы налогообложения индивидуальных предпринимателей. СК утверждает, что Митрошина не стала переходить на общую систему налогообложения и распределила средства по аффилированным ИП, уклонившись от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей.

В конце апреля суд в Москве отправил под домашний арест блогера Елену Блиновскую, которая организовывает «марафоны желаний». Ее тоже подозревают в уклонении от уплаты налогов.

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