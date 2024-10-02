МВД возбудило новое уголовное дело в отношении блогера Валерии «Лерчек» Чекалиной и ее бывшего мужа

МВД России возбудило уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина, сообщили 2 октября ТАСС и РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, дело возбудили по статье о совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193.1 УК). Максимальное наказание по статье — три года лишения свободы. Расследование ведут следователи отдела МВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам Москвы.

Дело связано с переводом денег для оплаты одного из марафонов Чекалиной через банк в Дубае, сообщили телеграм-каналы Baza и Mash, близкие к силовым структурам. Следователи оценили ущерб по делу в более чем 250 миллионов рублей, утверждает телеграм-канал «112».

По данным Forbes, следователи провели или еще проводят обыски в таунхаусе, где проживает Артем Чекалин, в доме, который арендует Валерия Чекалина, а также в еще одном помещении в Москве. По информации источника, Артем Чекалин и его партнер находятся на допросе. «112» пишет, что Валерия Чекалина находится в доме, где идет обыск.

ТАСС отмечает, что следователи могут ходатайствовать перед судом, чтобы на имущество Артема Чекалина, в том числе его недвижимость за рубежом, наложили обеспечительный арест. В качестве меры пресечения Чекалину могут избрать запрет определенных действий. Следователи не планируют ходатайствовать о том, чтобы Чекалиных заключили под стражу, поскольку статья 193.1 УК не предполагает арест в качестве меры пресечения.

Пресс-служба МВД, Валерия и Артем Чекалины, а также их адвокаты пока не комментировали информацию о возбуждении уголовного дела.

Валерия Чекалина ведет в инстаграме блог ler_chek, на который подписаны более 11 миллионов пользователей. На страницу Артема Чекалина artem_chek подписаны почти четыре миллиона пользователей. По оценке Forbes, Валерия Чекалина в 2020 году заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских инстаблогеров с годовым доходом около 600 тысяч долларов. Чекалина владеет собственным брендом косметики Letique Cosmetics, а также проводит фитнес-марафоны, продает программы тренировок и планы питания.

В отношении Валерии и Артема Чекалиных в марте 2023 года возбудили уголовные дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании 130 миллионов рублей. Обвинение в неуплате налогов с Лерчек и ее мужа сняли в декабре 2023-го, когда они выплатили 504 миллиона рублей долга, штрафов и пени. В марта 2024 года адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что дело об отмывании денег также прекращено.

В мае 2024 года Чекалины развелись. Лерчек сообщала, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.