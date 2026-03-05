Блогера Арсена Маркаряна приговорили к 4,5 годам колонии за то, что он назвал советского солдата «*********»

Обновлено. Мосгорсуд приговорил блогера Арсена Маркаряна, обвиненного в реабилитации нацизма, к четырем с половиной годам колонии общего режима, сообщает «Медиазона».

Прокурор попросил приговорить блогера Арсена Маркаряна к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из Мосгорсуда.

Ранее Маркарян полностью признал вину и попросил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке.

Выступая с последним словом, блогер попросил прощения за свои действия. «Я прошу суд назначить мне любое самое строгое наказание из тех, что не связаны с лишением свободы. Я не хочу быть фриком, маргиналом, я хочу быть полноценным членом общества, помогать ему», — сказал он.

В следующем абзаце есть мат.

Арсен Маркарян известен своими женоненавистническими высказываниями. Его задержали в августе 2025 года, как сообщалось, при попытке уехать из России. Поводом для задержания Маркаряна стало видео, на котором блогер рассуждает о самопожертвовании и оскорбляет советского солдата Александра Матросова, называя его «долбоебом». Матросов, по официальной версии, в 1943 году закрыл собой пулемет, чтобы другие солдаты могли атаковать позиции немцев в Псковской области.

Согласно экспертизе, которую зачитали в суде, в этом видео Маркарян «констатирует отсутствие вопросов к деятельности Адольфа Гитлера», «выражает публичную поддержку действий Адольфа Гитлера».

