Мосгорсуд смягчил на полгода приговор Елене Блиновской

Московский городской суд изменил приговор основательнице «Марафона желаний», блогеру Елене Блиновской, осужденной на пять лет колонии по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, сообщает ТАСС.

В ходе рассмотрения апелляции суд решил смягчить приговор на полгода — до четырех с половиной лет лишения свободы, признав в качестве смягчающих обстоятельств признание Блиновской своей вины и наличие у нее двух малолетних детей. Также судьи снизили на один месяц срок запрета на коммерческую деятельность и назначили штраф в размере 950 тысяч рублей.

Как пишет ТАСС, в ближайшее время Блиновская выйдет из СИЗО. Блогер провела под арестом уже почти три года от назначенного ей срока и теперь может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении или замене реального срока на альтернативное отбывание наказания.

Елену Блиновскую задержали 28 апреля 2023 года, когда она пыталась выехать на машине из России в Беларусь. Блогера обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК) и отмывании 43 миллионов рублей, «полученных преступным путем» (легализации средств, приобретенных в результате совершения преступления, пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК). Суд отправил Блиновскую под домашний арест, однако в январе 2024 года по ходатайству Следственного комитета ее перевели в СИЗО. Тогда же на нее завели еще одно уголовное дело — по статье о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК).

В августе 2024 года сообщалось, что Блиновская признает вину в уклонении от уплаты налогов, но не в легализации средств. Федеральная налоговая служба оценила долг Блиновской с учетом штрафов и пени в 1,4 миллиарда рублей. Позже адвокаты сообщали, что Блиновская погасила часть задолженности. В ноябре суд признал Блиновскую банкротом.