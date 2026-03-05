Что сказал Кох в интервью Дудю

, бывший вице-премьер правительства РФ, заявил в интервью Юрию Дудю, что Алексей Навальный часто обращался к нему с разными просьбами — а кроме того, Навальный и его соратники якобы просили у него финансовой помощи. Их разговор вышел на ютьюбе 25 февраля.

Впервые, как отметил Дудь, Кох упоминал об этом еще после выхода сериала Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Предатели», критически переосмысляющего события 1990-х.

В дискуссии вокруг фильмов Кох оказался среди оппонентов ФБК. Он не только раскритиковал соратников Навального (1, 2), но также резко (1, 2, 3) и даже оскорбительно высказывался в адрес главы международного ФБК (ACF, Anti-Corruption Foundation) Марии Певчих.

Певчих тогда публично ответила на его обвинения — например, в том, что один из документов, показанных фильме «Предатели», якобы был получен ФБК из администрации президента РФ. По словам Певчих, это документ из открытых источников.

В интервью Дудю Кох заявил, что в 2012 году передал Навальному деньги на «движение» (50 тысяч долларов) через журналистку и правозащитницу Ольгу Романову. «И он с благодарностью их принял. Отобедал потом со мной», — заявил Кох.

В 2012 году Владимир Ашурков, который тогда был исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией, просил у Коха и его знакомых-«олигархов» 100 миллионов долларов, заявляет Кох. В обмен на помощь Ашурков, по словам Коха, обещал отдать спонсорам «Газпром», как только соратники Навального придут к власти. Знал ли об этом предложении Навальный, неизвестно — Кох говорит, что он его не спрашивал, поскольку был уверен, что «Ашурков дуру гоняет».

Кох также утверждает, что соратник Навального Леонид Волков в 2018 году приезжал к нему в Германию. Волков просил у него помощи в сборе денег у «друзей — крупных предпринимателей» на президентскую кампанию, заявил Кох. По его словам, речь шла о «пяти-десяти миллионах долларов».

Ольга Романова в эфире ютьюб-канала «The Breakfast Show» подтвердила слова Коха, заявив, что неоднократно передавала от него деньги Навальному. «Последний раз он передавал через меня деньги в мае 2014 года. Это было не 50 тысяч [долларов], это было больше. Это было несколько раз», — рассказала Романова. Она объяснила, что была посредником, поскольку с 2011 года собирала средства на гражданские акции на свой интернет-кошелек. В 2013-м «кошелек Романовой» был закрыт.

Кох также высказался о деле «Кировлеса», которое у него «вызывает вопросы».

Абстрагируясь от имен. Я — икс, живу в Москве, никого в Кирове не знаю вообще. У меня приятеля назначают губернатором Кирова. Я вместе с ним туда еду, назначаю себя его внештатным советником и начинаю бурную торговлю лесом. И все местные лесопроизводители начинают каким-то чудом лес продавать через меня. Какого хера это происходит? Не пользуюсь ли я властным ресурсом своего товарища? <…> Поэтому декларирование принципов честности и вот эта история с «Кировлесом» — она тоже вызывает вопросы.

Что ответили Коху соратники Навального

Первым из соратников Навального интервью Коха прокомментировал Владимир Ашурков. Он подтвердил, что встречался с Кохом в 2013 году, когда искал деньги для кампании Навального, выдвигавшегося в мэры Москвы. При этом Ашурков написал, что не помнит, что обсуждал «Газпром».

Вполне возможно, что эта тема обсуждалась гипотетически. Но дело в том, что в 2013 году всерьез говорить о возможности распоряжаться «Газпромом» оппозиционеру Навальному или мне, как члену его команды, можно было только в шутку.

И я, и Кох понимали, как работала политическая система в России. Мы отдавали себе отчет в том, что даже в случае невероятного успеха Навального на выборах мэра Москвы идея о его единоличном распоряжении «Газпромом» в пользу неких заинтересованных лиц была фантастической и иллюзорной. Так что это могло обсуждаться исключительно в формате шутки.

<…> Мне забавно наблюдать, как из интервью в интервью Кох упоминает об этом как о чем-то серьезном, хотя никаких оснований для таких дискуссий тогда не было.

5 марта, спустя неделю после выхода интервью Коха Дудю, Мария Певчих опубликовала 39-минутное видео с эмоциональным анализом высказываний Коха. ФБК в этом видео называет Коха «мудаком» (так написано в титрах) и обвиняет его в том, что он лжет на протяжении всего интервью Дудю (хронометраж этой беседы — четыре с половиной часа).

В видео Певчих никак не ответила на утверждения о том, что Навальный и его соратники обращались к Коху за финансовой помощью. Но позднее она прокомментировала эти утверждения в соцсети Х. Она отметила, что изначально не упомянула об этом, «потому что не до конца уверена, ложь это именно Коха или чья-то еще».

Но и заметать это все под ковер я тоже не имею ни малейшего намерения <…> У меня перед глазами старое письмо Навального о том, что никаких «денег Коха» от Романовой он не брал и очень зол, что кто-то это утверждает. И [Леонид] Волков вообще не уверен, что видел Романову хоть раз в жизни. И в слитой переписке, показанной по телевизору, я прекрасно помню, как Кох допытывается у Романовой, куда она дела деньги. И вот сижу я и думаю: какого хрена эта афера, к которой Навальный, очевидно, не имеет никакого отношения, претерпела метаморфозы и 12 лет спустя превратилась в «Кох спонсирует Навального через Ольгу Романову»?! Вы охренели там все?

Певчих добавила, что у истории с деньгами «есть масса свидетелей и даже непосредственных участников». Она призвала их рассказать об этом, «хотя бы из уважения к памяти тех, кто уже не может ответить».

Интервью Коха также прокомментировал Леонид Волков. «Когда Альфред Кох открывает рот — надо по умолчанию считать, что он врет», — написал Волков в своем телеграм-канале. Он признался, что не смотрел интервью целиком, но «посмотрел те куски, где касается политических кампаний Алексея Навального — там наврано относительно 100% содержательных фактов».

Волков при этом обвинил Юрия Дудя в том, что он «совершенно не подготовился» к интервью и «дал Коху четыре с половиной часа врать».

И вот я пытаюсь вспомнить: Дудь со мной говорил тоже 4,5 часа. Он у меня вообще что-то про Алексея — с которым я 12 лет бок о бок работал и дружил — спрашивал? Кажется, нет. А вот Альфред Кох для Юрия Дудя — это почему-то эксперт и легитимный источник информации о Навальном.

Волков ранее рассказывал, что встречался с Кохом только один раз — в конце 2016 года. По его словам, тогда «была идея привлечь какие-то гарантированные деньги на этап запуска» президентской кампании Навального, которую в целом планировалось финансировать за счет краудфандинга.

Речь не шла ни про какие «5-10 млн долларов», речь шла про 500к, грубо говоря, месячный бюджет кампании, как подушку безопасности на этап запуска.

По словам Волкова, Кох поставил условием «участие в редакционной группе программы». «Я сразу сказал, что такой компромисс невозможен, доноры не влияют на содержание политической работы, вне зависимости от объемов поддержки: такой принцип нами свято соблюдался всегда. Так что ничего и не случилось», — утверждает Волков.

Первоначально в этом тексте говорилось, что руководители ФБК не комментировали вопрос о том, получал фонд деньги от Альфреда Коха или нет. Это не так. «Медуза» приносит извинения за допущенную ошибку.