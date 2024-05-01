После переизбрания Ельцина он был не в состоянии исполнять обязанности президента. Страной руководил коллективный орган «Семья», в сердце которого были Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев. Главным спонсором был Роман Абрамович, державшийся в тени — но сблизившийся с ней гораздо сильнее, чем шумный Березовский.

Примерно тогда же Собчак проиграл выборы. Его заместитель Путин при помощи Чубайса и Кудрина нашел работу в Москве в управделами президента. Вскоре его повысили, он сопровождал Ельцина в поездках. Юмашев утверждал, что именно тогда президент присмотрелся к Путину поближе. Но это неправдоподобная версия — Путин занимал должность всего 60 дней. Но его назначают директором ФСБ, а затем — преемником.

Чем же он всех так впечатлил? Тем, что тайно вывез из страны Собчака, которого собирались посадить. Путин спасал себя — он был связан с каждым из дел против Собчака, это он брал взятки у бандитов. Он лишь пытался не сесть вместе с ним. Но кремлевская элита увидела в этом надежду: если придут за ними, Путин их тоже спасет.

Алексей Навальный

У Путина был нулевой рейтинг, но проблему опять решили с помощью телевизора. Сергей Доренко уничтожил его конкурентов — Примакова и Лужкова. 31 декабря 1999 года Ельцин ушел в отставку, дорога для президентства Путина была открыта.

В мемуарах Ельцина хотелось бы найти ответ на элементарные вопросы — зачем они придумали олигархов, изобрели оболванивающую пропаганду и подделку выборов? Но сожалений и раскаяний у них никаких. Они называют себя борцами за свободу, но на самом деле являются творцами исторического преступления. Они вручили власть проходимцу в обмен на личную безопасность.

Эти люди заложили фундамент, на котором расцвел бандитско-чекистский режим Путина. Мы не выбирали его. Никто из нас не назначал его преемником. Мы просто получили его в виде «подарка» из 90-х от дорвавшихся до власти олигархов и «Семьи».

Это приблизительный пересказ третьей серии проекта «Предатели». Краткое содержание первой и второй серии можно прочитать здесь и тут.