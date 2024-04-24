Ельцин спотыкается и еле говорит. Богатства России распродают по беспределу. Избирательную систему ломают через колено Команда Навального выпустила вторую часть сериала «Предатели» про 1990-е. Краткий пересказ

Пьяный Борис Ельцин во время визита в Берлин в 1994 году спотыкается и еле стоит на ногах. В России катастрофа в экономике, зарплаты не платят месяцами, люди разочарованы в приватизации, в Чечне война. На выборах в Госдуму 1995 года партия Ельцина занимает лишь третье место, побеждает КПРФ с Геннадием Зюгановым. За четыре месяца до президентских выборов 1996 года Зюганов «блистает» на экономическом форуме в Давосе, говорит, что не собирается ничего «отнимать и делить». В это же время Ельцин в Екатеринбурге объявляет о планах участвовать в выборах — он «еле говорит, хрипит и читает по бумажке». Он был неизбираем, но избирательную систему сломали через колено. Его сделали президентом с помощью огромных денег, влитых в избирательную кампанию.

Государству нужны были деньги, поэтому было решено провести . Это была массовая распродажа главных богатств страны «по абсолютному беспределу», преступление «беспрецедентного масштаба». Аукционы были фикцией, цель — замаскировать «кулуарную приватизацию» предприятий. Участники аукционов были заинтересованы в победе Ельцина на выборах.

Банкиры выбрали главным переговорщиком по залоговым аукционам Владимира Потанина. Со стороны Госимущества за аукционы отвечал . За несколько месяцев до аукционов банкиры распределили между собой предприятия, которые получат. На аукционе по ЮКОСу конкурировали две заявки, обе — от Михаила Ходорковского. Победители залоговых аукционов стали «самыми богатыми людьми страны и мира». С помощью залоговых аукционов был заложен «коррупционный фундамент для всех, включая лично Путина».

Как олигархи ограбили Россию, а «демократы» украли выборы. ПРЕДАТЕЛИ. Серия 2 Алексей Навальный

Президентская кампания Ельцина финансировалась незаконно, деньги собирал Анатолий Чубайс. На форуме в Давосе Борис Березовский (контролировал телеканал ОРТ), Владимир Гусинский (на тот момент — владелец НТВ), Михаил Ходорковский и другие бизнесмены договорились «сделать все», чтобы на выборах победил Ельцин, а не Зюганов. Главой штаба они решили сделать Чубайса, заплатив ему, чтобы он уговорил Ельцина доверить выборы банкирам.

Чтобы убедить Ельцина, привлекли его дочь Татьяну Дьяченко. Схема, при которой олигархи, Чубайс или что-то говорят Татьяне, а она убеждает в этом Ельцина, будет работать и дальше. Вот за что платили бизнесмены во время президентской кампании: привлечение звезд к агитации за Ельцина, пиар президента на телевидении, черный пиар Зюганова, подкуп конкурентов (в частности, генерала Александра Лебедя). Ельцин побеждает во втором туре (несмотря на инфаркт после первого тура). На «незаконную агитацию» был потрачен миллиард долларов. Речи о выборе между возвратом в СССР и демократическим будущим с Ельциным не было, этот выбор придумали Чубайс, Дьяченко, Юмашев и олигархи. Выборы 1996 года были украдены.

Это краткий пересказ второй части сериала ФБК «Предатели». Прямые цитаты главы Международного ФБК Марии Певчих даны в кавычках. Пересказ первой серии можно прочитать здесь, реакции на него — тут.