Соратники Алексея Навального объявили о запуске документального проекта под названием «Предатели» — о том, как и когда Владимир Путин пришел к власти и какую роль в этом сыграли первый президент России Борис Ельцин, его семья и окружение. В первой серии проекта рассказывается, как бизнесмен Борис Березовский стал владельцем канала ОРТ («первая кнопка» российского телевидения), а Роман Абрамович — в обмен на помощь в приватизации госпредприятий — финансировал и канал, и расходы самого Березовского. По словам соратников Навального, этот проект стал продолжением большого манифеста Алексея Навального, в котором тот рассуждал о роли семьи Ельцина в современной истории России. Глава Международного ФБК Мария Певчих рассказала, что работа над сериалом продолжалась всю осень 2023 года. Снимали его в январе, а выпустить собирались 20 февраля, но за четыре дня до этого Алексей Навальный был убит в колонии за Полярным кругом. «Медуза» пересказывает, о чем говорится в первой серии проекта.

Алексей Навальный опубликовал манифест о российской политике 1990-х в августе 2023 года. Он посвящен тем, кто «несет ответственность за четверть века путинского кошмара». «Алексей пишет, что он испытывает к ним ненависть. Потому что когда-то давно он сам им поверил. Поверил, что они, обретя уникальный шанс построить прекрасную процветающую Россию, воспользуются им. Поверил в демократические реформы, в их светлые намерения, в их планы. А они нас всех предали», — говорит соратница Навального Мария Певчих.

Рассказ о ельцинских временах соратники Навального начинают с переселения первого президента России в специально построенный для него дом на Осенней улице в московском районе «Крылатское». В сериале описывается, как Ельцин увидел из окна машины недостроенное здание Минздрава и попросил срочно его восстановить, потому что он хочет в нем жить.

К весне 1993 года дом был достроен. Сам Ельцин выбрал себе две квартиры площадью более 160 квадратных метров каждая на верхнем шестом этаже, а остальные раздарил своему окружению — родственникам, соратникам, а затем и просто друзьям, включая своего тренера по теннису Шамиля Тарпищева. В числе тех, кому досталась квартира в президентском доме, был и Валентин Юмашев — 35-летний редактор отдела писем в журнале «Огонек».

Алексей Навальный

За четыре года до этого, в 1989-м, Юмашев снял фильм о Ельцине и написал по его мотивам книгу. Затем у них появилась идея еще одной книги под названием «Записки президента» — и на этих мемуарах, как рассказывают соратники Навального, Ельцин уже решил заработать. Деньги на издание мемуаров президента на русском языке дал бизнесмен Борис Березовский.

На тот момент Березовский владел компанией «ЛогоВАЗ», которая торговала машинами ВАЗ и автомобилями, привезенными из-за рубежа. «ЛогоВАЗ» поставлял автомобили для программы «Поле чудес», а ее ведущий Леонид Якубович рекламировал и другой проект Березовского — AVVA, «Автомобильный всероссийский альянс», в рамках которого бизнесмен планировал построить дешевый «народный автомобиль». Деньги на это Березовский предложил собрать обычным людям, которые получали в обмен на свои взносы «акции» — бумаги, по сути не дававшие прав ни голосовать, ни получать дивиденды. Таким образом удалось собрать около 50 миллионов долларов, которые Березовский потратил на покупку 30% «АвтоВАЗа». Народный автомобиль так и не был построен.

Валентина Юмашева с Березовским познакомил советник бизнесмена Петр Авен — будущий банкир. В конце 1993 года Березовский напополам со своим партнером и гендиректором «АвтоВАЗа» Владимиром Каданниковым выделил Юмашеву 500 тысяч долларов на публикацию мемуаров Ельцина на русском языке. Соратники Навального утверждают, что гонорары от продаж книги стали прикрытием для наличных денег, которые Ельцин получал от Юмашева — а позже тратил на покупку дачи на Рублевке и другие расходы своей семьи.

7 июня 1994 года на Березовского было совершено покушение — его машину взорвали в центре Москвы. Водитель погиб, сам Березовский получил множество травм и ожогов. Это заставило его, как рассказывают соратники Навального, «переосмыслить жизненные приоритеты» и задуматься о том, что он хочет заниматься политикой и участвовать в управлении страной. Такой шанс ему дало телевидение — и обанкротившаяся к тому моменту «первая кнопка» российского ТВ, на содержание которой у бюджета денег не было.

В ноябре 1994 года Ельцин подписал указ о создании канала ОРТ, который получил активы, принадлежавшие «Останкино». 51% акций телеканала принадлежало государству, а еще 49% получил консорциум частных инвесторов, одним из участников которого был «ЛогоВАЗ». Большинство других к Березовскому отношения не имели, но вскоре все они передали свои акции ему в трастовое управление — и канал полностью перешел под контроль Березовского.

В 2019 году бизнесмен Михаил Ходорковский, чей банк «Менатеп» также входил в консорциум акционеров канала ОРТ, рассказывал об этом так: «Да. Борис Абрамович подходил к нам. Мол, хочу взять ОРТ, не поможете ли, не возьмете ли пакетик? Поддержите, это для меня, это — мое. Все деньги, которые потребуются на финансирование ОРТ, будут моей проблемой, вы ничего не должны. Потом пришел, говорит: „Вы поддержали, спасибо большое. Отдайте“. Мы отдали. Это была чисто, что называется, дружеская услуга».

Сам Березовский на суде с Романом Абрамовичем в 2011–2012 годах в Лондоне рассказывал, что убедил Ельцина отдать ему телеканал с помощи начальника охраны первого президента России Александра Коржакова и Валентина Юмашева. Настоящей целью покупки канала Березовский на том же суде называл выборы 1996 года и победу Ельцина на них. При этом, как отмечают сторонники Навального, хоть Березовский и управлял каналом единолично, но платил за него именно Роман Абрамович.

В 1994 году 28-летний Абрамович познакомился с Березовским на яхте, куда их обоих пригласили основатели «Альфа-банка» Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан, проводившие отпуск на Карибских островах. Абрамович рассказал Березовскому о своей идее купить два сибирских предприятия и объединить их в компанию «Сибнефть» — а тот предложил ему помощь в приватизации государственных заводов. Взамен Абрамович, как стало известно из заседаний суда в Лондоне, пообещал финансирование ОРТ. «На первый год мы договорились об общей сумме в 30 миллионов долларов», — говорил он позже.

Однако финансированием телеканала дело не ограничилось. Абрамович, как рассказывают соратники Навального, оплачивал Березовскому также охрану, водителя, аренду квартиры, семейные отпуска — и выполнял его просьбы и поручения, понимая, что без него получить государственные нефтяные предприятия он не сможет. Под названием «Сибнефть» Абрамович хотел объединить «Ноябрьскнефтегаз» и Омский НПЗ. Для этого ему нужно было, чтобы Борис Ельцин подписал два указа — о создании «Сибнефти» и о приватизации компании. Организовать это должен был Березовский.

Весной 1995 года Березовский встретился с Юмашевым и Ельциным и убедил их в том, что телеканалу ОРТ перед президентскими выборами нужно финансирование. Отдельно с Юмашевым и начальником охраны Коржаковым Березовский договорился, что источником финансирования станет «Сибнефть». В августе того же года Борис Ельцин подписал указ о создании «Сибнефти», а затем — о передаче 51% ее акций в залог. В декабре Березовский и Абрамович получили контроль над компанией. Противником объединения был директор Омского НПЗ Иван Лицкевич. В августе 1995 года он погиб в реке Иртыш. В газетах писали, что Лицкевич по дороге домой с работы попросил водителя остановить машину, чтобы искупаться. Он нырнул несколько раз и утонул. Судмедэкспертиза объяснила смерть Лицкевича сердечной недостаточностью.

В титрах фильма говорится, что его идея принадлежит Алексею Навальному. Автор — Мария Певчих. Когда выйдет вторая серия проекта, не уточняется.

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