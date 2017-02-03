Кировский суд против Европейского Повторное рассмотрение дела «Кировлеса» завершено, дальше только приговор. Репортаж «Медузы»

В Кирове закончилось повторное рассмотрение дела «Кировлеса» политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова. Прокуратура попросила приговорить подсудимых к пяти и четырем годам условно и к штрафу по 500 тысяч рублей с каждого. Сторона обвинения проигнорировала тот факт, что первый приговор был отменен Верховным судом РФ после вердикта Европейского суда по правам человека. Прокуроры сказали, что решение ЕСПЧ «не имеет заранее установленной силы». Подсудимые потребовали оправдать их. О том, что происходило на последнем заседании, рассказывает журналистка «Медузы» Саша Сулим.

Последнее заседание в рамках повторного рассмотрения дела «Кировлеса» началось с допроса предпринимателя Петра Офицерова — накануне прокуроры не успели задать подсудимому свои вопросы, потому что судье Алексею Втюрину нужно было попасть на прием к врачу. Обвинение спрашивало Офицерова о его поездках в Киров, отношениях с Навальным, об участии в совещаниях, на которых обсуждался «Кировлес». Предприниматель отвечал терпеливо, не упуская мельчайших деталей, иногда даже просил обвинение уточнить или разбить вопросы на несколько частей, чтобы максимально подробно ответить.

— Как вы узнали о «Кировлесе»? — спросил прокурор.

— С помощью чудо-поисковых машин «Яндекс» и Google, — отвечал Офицеров.

Допрос продлился около часа. Офицеров, как и накануне Навальный, разочарованно воскликнул: «А где же вопрос: куда дели деньги? Ваша честь, неужели у вас тоже нет вопросов?»

Но вопросов у суда не было. Защита представила еще несколько ходатайств, судья ушел думать, Навальный пытался его остановить: «Ваша честь, не уходите! Мы хронометрировали: вчера в совещательной комнате вы провели больше времени, чем в суде. Вы же все равно нам откажете». Судья оставил призыв без внимания, а выйдя из совещательной комнаты, в ходатайствах отказал.

Начались прения сторон. Прокурор Сергей Богданов начал с того, что «преступления подсудимых не лежат на поверхности — они маскируются законными действиями, но их целью было хищение и обогащение», и значит, по мнению обвинения, их действия представляют общественную опасность.

Его речь отличалась от той, которую он произносил на первом процессе в 2013 году, лишь тем, что ему приходилось комментировать решения Европейского суда про правам человека и Верховного суда РФ об отмене приговора Навальному и Офицерову. Ссылка на эти решения, по мнению прокурора, «не имеет правовой основы, поскольку проходит самостоятельное судебное разбирательство», а вердикт ЕСПЧ «не имеет заранее установленной силы».

В финале прений прокуроры попросили суд признать Навального и Офицерова виновными и приговорить их к пяти и четырем годам условно и к штрафу 500 тысяч рублей с каждого.

Судья Алексей Втюрин Фото: Евгений Фельдман

Адвокат Навального Ольга Михайлова предупредила суд, что если он пойдет по пути обвинителя, дело «Кировлеса» будет рассмотрено и в третий, а то и в четвертый раз.

В ходе прений Михайлова и адвокат Офицерова Светлана Давыдова апеллировали к тому, что Российская Федерация ратифицировала конвенцию, которая обязывает соглашаться с решениями ЕСПЧ и исполнять их — и защитницам странно, что прокуратура Кировской области предлагает все это игнорировать. Михайлова предложила гособвинителям ознакомиться с Конституцией и другими не менее важными документами. «Не понимаю, как человек с высшим юридическим образованием мог не читать — ее же читали все юристы», — не унималась Давыдова.

Михайлова также заявила, что в Кирове «рассматривается искусственно созданное обвинение, цель которого — публично дискредитировать Навального и не допустить его к выборам президента». Она сказала, что единственно возможный приговор по делу — оправдательный. Второй адвокат Навального Вадим Кобзев выразил надежду, что Ленинский районный суд Кирова не допустит того, что из-за его приговора Россию «выгонят из Совета Европы» — за несоблюдение решения ЕСПЧ.

«Без обид! Ничего личного! Но мне в этот раз вообще не понравилось!» — вступил в прения Навальный. Политик отметил, что с 2013 года произошла лишь некоторая «гуманизация» обвинения — ему и Офицерову запрошено условное наказание. «Мы думали: какую же они придумают хитрость? Может, конечно, она и есть, просто я ее еще не осознал, или же вы просто сделали все те же ляпы, что и в прошлый раз», — продолжал удивляться Навальный.

Давыдова, защищая Офицерова, напомнила суду, что нельзя судить человека за предпринимательскую деятельность.

Свое седьмое последнее слово Алексей Навальный использовал в прежних политических целях. «В современной России скамья подсудимых стала главной трибуной для выступлений», — пояснил оппозиционер. Он заявил, что его оскорбляет, что Петр Офицеров оказался жертвой сфабрикованного против политика дела.

Навальный отчитался о работе, проведенной за время, прошедшее с первого процесса, напомнил об антикоррупционных расследованиях ФБК, повторил, что пойдет на выборы. Судья Втюрин обратил внимание подсудимого, что он должен высказываться по существу процесса. «Но это и есть суть процесса», — объяснял ему Навальный.

«Уверен, что кто-то из вас отдаст мне свой голос. Вы — мои избиратели, и я вас приведу к России будущего», — завершил свое выступление Навальный под аплодисменты своих коллег из ФБК.

«Сердце так и бухает», — сказал Навальный Офицерову, когда сел на место, и принялся изучать комментарии тех, кто следил за его выступлением в онлайн-трансляции.

Офицеров посвятил свое последнее слово российским предпринимателям. Он выразил сожаление, что в России предвзято относятся к частому бизнесу: «Ведь именно он может сделать нашу страну великой», — говорил Офицеров. Завершил он свое выступление так: «Вне зависимости от решения суда, мне будет не стыдно рассказать о нем моим детям, а смогут ли другие участники процесса быть так же откровенны?»

Судья, несмотря на выписанную двумя днями ранее подписку о невыезде, отпустил подсудимых в Москву и назначил вынесение приговора на 8 февраля.