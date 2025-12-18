Konstantin Sednev / Postimees Grupp / Scanpix / LETA; Isabel Infantes / Reuters / Scanpix / LETA

Владимир Кара-Мурза 12 декабря внезапно вышел из Антивоенного комитета России, заявив, что не может состоять в одной организации с Гарри Каспаровым. Этому событию предшествовала реальная ссора в парижском ресторане. По словам свидетелей, Каспаров обвинил Кара-Мурзу в том, что тот «недостаточно отсидел», а его тюремное заключение было «пиар-акцией». В следующие дни конфликт с невероятной скоростью обрастал новыми подробностями. По мере его развития стало понятно, что он связан не столько с личными разногласиями Каспарова и Кара-Мурзы, сколько с борьбой за контроль в формирующейся платформе российских демократических сил при ПАСЕ, которую неформально называют «представительством российской оппозиции в Европе».

Владимир Кара-Мурза обвинил Гарри Каспарова в хамстве и оскорблениях

Оппозиционный политик и бывший политзаключенный 12 декабря объявил, что выходит из Антивоенного комитета России ( ), в котором состоял с момента его основания в феврале 2022 года. «Не нахожу возможным оставаться в одной организации с , считающим хамство и подлые личные оскорбления допустимым методом политической борьбы», — заявил Кара-Мурза.

В Антивоенном комитете ответили, что уважают его решение и ценят его вклад «в общее дело борьбы с путинским режимом». «Антивоенный комитет — живая, свободная и демократическая площадка. Мы объединяем людей абсолютно разных политических взглядов и мнений, у нас бывают дискуссии и разногласия, и не всегда нам удается договориться друг с другом», — заявили в АКР, пожелав Кара-Мурзе успехов «на нашем общем пути».

Что именно произошло между Кара-Мурзой и Каспаровым, не объяснили ни сами политики, ни представители Антивоенного комитета.

Телеканал «Дождь» и ютьюб-канал The Breakfast Show бывшего журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева предложили Кара-Мурзе и Каспарову провести дебаты в прямом эфире. Кара-Мурза заявил, что готов дебатировать — но только после того как Каспаров «извинится за хамский тон и личные оскорбления, которые он позволил себе в мой адрес в присутствии 20 человек, в том числе коллег из трех разных организаций, представителя политического комитета и моей жены». Представитель Каспарова ответил, что политик считает требование Кара-Мурзы об извинениях попыткой уклониться от дебатов.

Ссора произошла в парижском ресторане, где обсуждалась платформа российской оппозиции при ПАСЕ

Подробности ссоры между Кара-Мурзой и Каспаровым описала ее свидетельница, журналистка и основательница фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова. По ее словам, оппозиционеры из РФ встретились за ужином в парижском ресторане, чтобы обсудить создание платформы российских демократических сил при ПАСЕ. Эту платформу планируется сформировать к концу января 2026 года. Ужин прошел 11 декабря, перед встречей российской оппозиции с руководством ПАСЕ.

По словам Гармажаповой, во время ужина, организованного , Каспаров начал выяснять у Кара-Мурзы, почему тот не подписывает . Когда Кара-Мурза ответил, что сидел в российской тюрьме, когда шла работа над документом, Каспаров, как пишет Гармажапова, заявил:

Тебе не стыдно говорить, что ты сидел, к слову, всего два года, когда здесь человек [Ходорковский], который сидел 10 лет?

В посте утверждается, что во время ужина Каспаров называл Кара-Мурзу «мерзавцем», заявлял, что именно он «вытащил» его из тюрьмы, а также упрекал его из-за того, что у него есть британский паспорт. «Он присягал королеве! А я никому не присягал — у меня хорватский паспорт… просто для поездок», — процитировала Гармажапова слова Каспарова.

Оппозиция уже не первый раз ссорится из-за того, кто будет представлять антивоенных россиян в ПАСЕ

ПАСЕ приняла резолюцию о создании «платформы для диалога с российскими демократическими силами» в октябре 2025 года. Пока неясно, какой будет эта платформа. В Антивоенном комитете говорили, что в ПАСЕ появится российская оппозиционная делегация, которая сможет участвовать в подготовке докладов по санкциям и защищать интересы антивоенных эмигрантов в Европе. Однако Юлия Навальная после встречи с руководством ПАСЕ 10 декабря рассказывала, что платформа — «это не выборная делегация и не представительство россиян, а экспертное сообщество», с которым депутаты ПАСЕ смогут консультироваться.

Вице-президент фонда «Свободная Россия» Владимир Милов рассказывал, что российскую оппозицию попросили составить список кандидатов, из которых руководство ПАСЕ выберет 12 участников платформы.

С начала обсуждений создавалось впечатление, что доминирующей силой в рамках платформы стремится стать именно Антивоенный комитет, неформальным лидером которого считается Ходорковский. Так, одним из критериев отбора участников платформы была их подпись под Берлинской декларацией, подготовленной АКР (с этой темы и началась ссора Каспарова с Кара-Мурзой). Без подписи присоединиться к платформе смогут только представители коренных народов и национальных меньшинств России, а также россияне, которые служат в украинской армии.

Вклад АКР в создание платформы при ПАСЕ отметила и ФСБ

В октябре 2025 года, когда Антивоенный комитет был объявлен в России «террористической организацией», а против его участников возбудили уголовное дело, ФСБ заявляла, что платформа российской оппозиции при ПАСЕ «позиционируется Ходорковским как „учредительное собрание переходного периода“ и альтернатива органам власти России».

ФБК и Free Russian Foundation в подготовке Берлинской декларации не участвовали и пока ее не подписывали. В 2023 году один из руководителей ФБК Леонид Волков объяснял, что организация не намерена тратить ресурсы на объединенные оппозиционные структуры, потому что не думает, что они смогут бороться с Путиным эффективнее, чем отдельные инициативы. Недавно он заявил, что ФБК не хочет подписывать декларацию, поскольку считает ее «инструментом манипуляций Ходорковского», с которым соратники Навального открыто и очень жестко конфликтуют.

А вот представители Free Russian Foundation, по словам Кара-Мурзы (он вице-президент фонда), еще недавно были готовы подписать Берлинскую декларацию, чтобы присоединиться к платформе российских демсил при ПАСЕ. «Жаль, что ее [декларацию] », — отметил Кара-Мурза, объявляя о выходе из Антивоенного комитета.

Каспаров атаковал Кара-Мурзу после отказа Free Russian Foundation от «договорняка», заявляют в фонде

Другой участник ужина, коллега Кара-Мурзы по Free Russian Foundation Владимир Милов фактически подтвердил версию событий Гармажаповой. В эфире ютьюб-канала The Breakfast Show он заявил, что «ничего не предвещало» конфликта — наоборот, переговоры о формировании платформы при ПАСЕ развивались благоприятно. Настолько, что даже Юлия Навальная, которая отказывалась работать с Ходорковским, после «тяжелых, долгих разговоров» согласилась подписать Берлинскую декларацию и сотрудничать с ним в ПАСЕ.

По словам Милова, за ужином Каспаров обвинил Кара-Мурзу в том, что он организовал встречу Навальной с руководством ПАСЕ 10 декабря. Каспаров посчитал это интригой против себя и Ходорковского. Критикуя Кара-Мурзу, он использовал «абсолютно неприемлемый язык», а другие члены Антивоенного комитета «бесхребетно смотрели в стол», подчеркнул Милов. Более того, по его словам, после ужина Ходорковский начал угрожать ему и президенту Free Russian Foundation Наталии Арно .

Арно согласилась с этой оценкой (в интервью «Дождю» и The Breakfast Show): по ее словам, Ходорковский и его союзники много лет угрожают разрушить или навредить Free Russian Foundation. Однако Арно, по ее утверждению, не хотела публично на это жаловаться, поскольку «казалось конструктивнее продолжать разговаривать со всеми» (доказательств угроз и давления во Free Russian Foundation не представили).

Милов и Арно утверждают, что Ходорковский предлагал «договорняк» — подать в ПАСЕ единый список участников российской платформы, в который вошли бы только представители Антивоенного комитета (аффилирован с Ходорковским), «Форума свободной России» (связан с Каспаровым) и Free Russian Foundation. Однако фонд «категорически отказался». «Мы боремся с монополией Путина в России. Почему в ПАСЕ должна быть монополия?» — заявила Арно.

Она и Милов считают, что нападки на Кара-Мурзу стали реакцией на этот отказ — «тактикой буллинга», чтобы захватить контроль на площадке при ПАСЕ.

Конфликт продолжается. Тем временем ПАСЕ начала прием заявок на участие в платформе российской оппозиции

После выхода Кара-Мурзы из Антивоенного комитета Ходорковский выразил сожаление в связи с тем, что «некоторые потенциальные участники» российской платформы при ПАСЕ отказались в ней участвовать, «мотивировав это неудовлетворенностью разработанной ПАСЕ процедурой создания платформы, а также персональными разногласиями». Политик подчеркнул, что не хочет обсуждать эти разногласия публично.

Каспаров, однако, заявил, что дело не в личном конфликте с Кара-Мурзой, а в нежелании Free Russian Foundation и ФБК подписывать Берлинскую декларацию (ФБК якобы не согласен с тем, что Крым в ней назван украинским, но ) — и в спорах оппозиции о том, кого должна представлять платформа при ПАСЕ. Каспаров считает, что необходимо представлять «русский Тайвань» — то есть россиян, которые выступили против войны, уехали из России и «порвали с путинским режимом».

15 декабря Антивоенный комитет выпустил еще одно заявление. В нем говорится, что Free Russia Foundation под предлогом личного конфликта пытается разрушить важную площадку для сотрудничества российских и европейских политиков. АКР добавил, что осуждает «заведомо ложные, не подкрепленные какими-либо доказательствами утверждения и намеки о якобы преступных действиях».

Free Russia Foundation ответил Антивоенному комитету обвинением в «дезинформации»:

Все мы, покинувшие Россию, знаем, как легко потерять демократию, если с самого начала идти на уступки, жертвовать открытостью и прозрачностью в пользу интересов конкретных лиц. <…> Нас решительно не устраивает предложенный нам де-факто картельный сговор и процесс принятия решений на «закрытых ужинах». <…> Мы считаем, что в платформе должны быть представлены все ведущие силы российской демократической оппозиции, которые разделяют ценности демократии, территориальной целостности Украины и выступают против путинской агрессии.

Ходорковский 16 декабря отверг обвинения в том, что он угрожал руководству Free Russia Foundation, и в том, что он хочет отрезать ФБК от проекта в ПАСЕ. Ссору Кара-Мурзы и Каспарова он снова назвал личным конфликтом, который попытались перенести «на институциональные вещи». «Почему люди решают между собой какие-то частные вопросы выяснять на частном ужине, я не хочу разбираться», — сказал Ходорковский. Он добавил, что извинился перед Кара-Мурзой как организатор ужина.

В тот же день ПАСЕ объявила о запуске платформы российской оппозиции. Ассамблея начала принимать заявки от платформы. Кого из них выберут, будет объявлено 26 января 2026 года. Ходорковский заявил, что не будет комментировать обвинения Free Russia Foundation до этой даты. В отличие от него, фонд брать паузу в дискуссии, похоже, не собирается.

«Медуза» Уже после публикации в текст были внесены незначительные изменения