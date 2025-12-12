Владимир Кара-Мурза объявил о выходе из Антивоенного комитета России

Политик Владимир Кара-Мурза заявил, что выходит из Антивоенного комитета России.

«Не нахожу возможным оставаться в одной организации с Гарри Каспаровым, считающим хамство и подлые личные оскорбления допустимым методом политической борьбы», — написал он в соцсетях.

Представители комитета отметили, что уважают решение Кара-Мурзы и ценят «его вклад в общее дело борьбы с путинским режимом». «Мы объединяем людей абсолютно разных политических взглядов и мнений, у нас бывают дискуссии и разногласия, и не всегда нам удается договориться друг с другом», — говорится в заявлении организации.

Обновлено. Как утверждает издание «Сирена» со ссылкой на источник, Гарри Каспаров якобы обвинил Владимира Кара-Мурзу в том, что тот «недостаточно отсидел», и его тюремное заключение было «пиар-акцией». В апреле 2023 года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии по обвинениям в госизмене, «фейках» об армии и сотрудничестве с «нежелательной» организацией. В августе 2024-го политика освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Западом.

Антивоенный комитет России создала в феврале 2022 года группа российских политиков и общественных деятелей в изгнании для координации действий людей, выступающих против российско-украинской войны. Владимир Кара-Мурза состоял в организации с момента ее основания.

В октябре 2025 года ФСБ объявила об уголовном деле против Антивоенного комитета России. Участников организации обвиняют по статьям о захвате власти и организации террористического сообщества.

