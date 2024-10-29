Политологи, экономисты и все на свете продолжают обсуждать спор Максима Каца и ФБК. Нетрудно заметить две идеи, которые звучат в разговорах особенно часто: одни комментаторы — очевидно, симпатизирующие соратникам Навального (или просто связанные с ними), — считают, что фильм Каца — это часть «информационной кампании против ФБК»; другие полагают, что репутации фонда нанесен ущерб, и не самый убедительный ответ ФБК на расследование Каца только ухудшил ситуацию. Вот короткий гид «Медузы» по наиболее важным дискуссиям.

1 октября Максим Кац выпустил двучасовой фильм, в котором обвинил ФБК в «отмывании репутации» бывших владельцев Пробизнесбанка Александра Железняка и Сергея Леонтьева, разыскиваемых в России за хищение денег вкладчиков (оригинал, пересказ «Медузы»). Кац заявлял, что банкиры создали «отмывочную сеть офшоров», через которую украли не менее 470 миллионов долларов. Затем они бежали из России, а за рубежом занялись «отмыванием репутации» и создавали себе образ «жертв авторитарного режима». Помогали им в этом, как утверждал Кац, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. 25 октября ФБК опубликовал подробный ответ на расследование Каца (оригинал, пересказ «Медузы»). В своем фильме соратники Алексея Навального категорически отвергли обвинения. В ФБК заявили, что Железняк и Леонтьев не крали деньги, а занимались «внебалансной торговлей», и все выведенные средства в итоге возвращались в структуры Пробизнесбанка. Каца в ФБК обвинили в манипуляции фактами. Железняк после выхода ответа ФБК объявил, что покидает пост казначея американского офиса организации (именно этого публично требовал Кац). 29 октября Железняк и Леонтьев выпустили совместное заявление, в котором назвали обвинения против себя сфабрикованными, а расследование Каца ложным. Они подчеркнули, что продолжат поддерживать ФБК.

Идея № 1: расследование Каца — «часть масштабной кампании против ФБК»

Основные тезисы, коротко

Фильм Каца — это попытка ответа на сериал «Предатели» и обвинения в адрес Леонида Невзлина. ФБК открыто говорят о коррупции в 1990-х, и за это их атакуют люди, которые тогда сами воровали, а теперь называют себя либералами.

Кац хочет уничтожить ФБК как организацию. Зачем это ему, непонятно, у него даже нет своей стратегии борьбы с режимом.

Политики вроде Каца и Ходорковского сами неоднократно призывали сотрудничать с любыми людьми, выступающими против Путина, или даже с «колеблющимися», а теперь топят ФБК за сотрудничество с Железняком, который много лет борется с режимом.

Откуда Кац вообще получил весь этот архив документов? Похоже, что нападение на ФБК — это скоординированная акция ведущих либералов-эмигрантов с деньгами и именем.

На ФБК давит не только Кремль, но и «оголтелый оппортунист» Кац. И вот в такой обстановке им приходится заниматься делом — это очень непросто.

Показательные цитаты

Михаил Берг, писатель. ФБК <…> не могли и были не обязаны проверять на детекторе лжи всех тех, кто жертвовал деньги на их деятельность и проверять их с такой тщательностью, с которой это сделали сегодня. Но хулителям ФБК по барабану эти разумные соображения, для них единственный шанс отвлечь внимание от обвинений Невзлина в бандитизме, Ходорковского в том, что знал и покрывал, а знаменитых выходцев из 90-х, что это была эпоха бесчестного обогащения за ширмой якобы борьбы с красно-коричневым реваншем, если помнить этот обиходный термин, и мешающими делать бабки конкурентами.

Максим Миронов, экономист (один из авторов экономической предвыборной программы Алексея Навального). Только за прошедший год было несколько громких черных пиар-наездов против них — и что ФБК за Навального посты из тюрьмы пишет, и про фабрику эльфов ФБК, которая на самом деле к ФБК не имела никакого отношения, и про нежелание ФБК объединяться, хотя все остальные уже объединились (и где же эта объединенная оппозиционная структура???), и агрессивные попытки лишить ФБК источников финансирования с требованием деанонимизировать их доноров (а это серьезное уголовное преступление по российским законам), и наезды на Юлию Навальную за то, что она как-то не так книгу Алексея распространяет. Последний наезд, когда им предъявляют за моральную чистоту их спонсоров и волонтеров, — это лишь одно из деревьев этого бесконечного леса.

Владимир Милов, политик, ведущий канала «Популярная политика» (связанного с ФБК). Владельцы Пробизнесбанка ничем уникальным не занимались вообще. Они занимались ровно тем же самым, что делают все другие банкиры в Российской Федерации. Почему все вдруг вцепились в Пробизнесбанк? Почему не разбираются с «Открытием»? <…> Там гораздо больше людей потеряли деньги, но об этом никто не снимает расследывательских видео, снимают про Пробизнесбанк. Ну то есть это явно выглядит как заказная кампания против ФБК, потому что их связывают. Тем более что если бы это была свежая какая-то история… Но десять лет назад! Как говорится, где вы были десять лет?

Ключевые мнения целиком

Политолог Илья Матвеев — о том, как Кац борется против ФБК.

Экономист Максим Миронов — о том, почему позиция Каца непоследовательна.

Писатель Михаил Берг — о том, причем тут Леонид Невзлин.

Политик, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский — о том, что он сам «не заказывал Кацу ФБК».

Идея № 2: ФБК навредил своей репутации, в том числе и своим ответом на расследование Каца

Основные тезисы, коротко

Расследование ФБК само по себе — слабое в сравнении со стандартами их более ранних работ. В нем даже не отражена позиция самих основателей Пробизнесбанка, хотя фонд легко мог запросить такие комментарии.

ФБК построил свой ответ на поиске недостатков в фильме Каца. Гораздо лучше было бы, если бы они сделали честный и откровенный рассказ о своих связях с Железняком.

ФБК не обязан проверять происхождение своих донатов, но должен был проверить репутацию Железняка, прежде чем давать ему официальную должность. Почему они не задались вопросом, является ли его помощь бескорыстной?

Понятно, что ФБК в сложном финансовом положении, им нужно искать финансирование для расследований. Но можно ли брать сомнительные деньги, даже если они идут на благие дела?

Заниматься борьбой с коррупцией нужно с чистыми руками. Требования к происхождению донатов должны быть жесткими.

Неважно, совершали ли в ФБК ошибки, привлекая сомнительные деньги. Для репутации гораздо более важна реакция на эти ошибки.

Показательные цитаты

Юлия Латынина, журналистка. Вот если грабитель ограбил банк на миллион и вынес оттуда сейф, а на завтра в этом банке открыл счет и положил туда миллион, то что получается, никакого ограбления не было? Деньги-то в банке. Мне как-то неловко разъяснять авторам фильма про дворец Путина разницу между деньгами, которые являются деньгами банка, и деньгами, которые являются деньгами офшорки.

Андрей Нечаев, экономист. Можно ли брать любые деньги, если они идут на благие дела? Наверное, для спасения больных раком детей можно. А для политической работы, да еще и связанной с борьбой с коррупцией, критерии допустимого финансирования должны быть более жесткими. Тем более недопустимо обеспечение политического прикрытия сомнительным спонсорам. Репутация в таких делах имеет ключевое значение. Неубедительный (по крайней мере для профессионалов), но агрессивный ответ ФБК на критику его репутацию лишь еще более подмочил.

Сергей Романчук, экономист. Вынужден признать, что выход последнего ролика — «Как вас обманул Максим Кац. Ответ ФБК» — нанес страшный удар по репутации ФБК. И с точки зрения выбранной стратегии реагирования на обвинения, и самого содержания «расследования», и последовавшей далее дискуссии и отношения ФБК к независимой, честной экспертизе со стороны своих же сторонников, тех, кто поддерживал Навального и ФБК многие годы.

Максим Гонгальский, политик. Cторонники Навального делают так, как он и завещал: когда видят вранье, прямо так и пишут, несмотря на былые заслуги оправдывающихся. Десятки тысяч комментариев от людей, которых объяснения «волонтера-главбуха», который выводил вклады в коллекторский бизнес через офшоры, как-то не очень убедили, несмотря на то, что их озвучили стильные, красивые люди с проникновенными речами. <…> И это внушает оптимизм. Ведь пока есть люди, которые ценят принцип «не врать и не воровать», у России прекрасное будущее есть, хотя бы и потенциальное. Даже если те, кто его привили сами, от него отказались.

Ключевые мнения целиком

Экономист Андрей Нечаев — о том, допустимо ли использовать для борьбы с коррупцией сомнительные деньги.

Экономист Сергей Романчук — о том, насколько убедительными можно считать аргументы ФБК.

Бывший глава муниципального округа Раменки Максим Гонгальский — о том, почему резонанс вокруг расследования Каца следует считать победой идей Навального.

Эксперт по коррупции — о споре Каца и ФБК «Я бы назвал эту схему преступной» Интервью эксперта по коррупции Ильи Шуманова, в котором мы попросили его максимально просто объяснить, в чем смысл спора Каца и ФБК (и кто из них прав)

Что еще почитать и посмотреть, чтобы лучше разобраться в дискуссиях

Пост в фейсбуке Андрея Мовчана. Экономист подробно рассказывает, как банкиры в России с начала 1990-х и до нашего времени искали лазейки в законодательстве для собственного обогащения, как власти пытались с этим бороться, и как банковская система в итоге стала такой, какой мы ее видим сейчас.

Эфиры телеканала «Дождь» с непосредственными участниками конфликта. На вопросы ведущих отвечают глава ФБК Мария Певчих и экономист Сергей Алексашенко, который участвовал в создании расследования Каца.

Твиттер-дискуссия (1, 2) экономиста Максима Миронова и аудитора Павла Комаровского, в которой они подробно разбирают финансовые документы, фигурировавшие в материалах Каца и ФБК.

И особенно — материал The Bell «От ЦБ до ФСБ. История падения Пробизнесбанка, из-за которого разгорелся скандал вокруг ФБК». Журналисты рассматривают все версии краха Пробизнесбанка, пытаются ответить на вопрос, действительно ли выводились оттуда активы и объясняют, кто уже восемь лет гоняется за основателями банка в судах.

Что еще говорят о конфликте ФБК и Каца

«Спор гадюки с ежом» Как реагируют на продолжающийся конфликт ФБК и Максима Каца вокруг бывших владельцев Пробизнесбанка

Что еще говорят о конфликте ФБК и Каца

«Спор гадюки с ежом» Как реагируют на продолжающийся конфликт ФБК и Максима Каца вокруг бывших владельцев Пробизнесбанка

«Медуза» Фото на обложке: Максим Кац / YouTube