Бывшие владельцы Пробизнесбанка назвали расследование Максима Каца ложным и заявили, что продолжат поддерживать ФБК

Бывшие владельцы Пробизнесбанка Александр Железняк и Сергей Леонтьев опубликовали совместное заявление, в котором они называют обвинения против себя сфабрикованными, а расследование Максима Каца ложным.

Заявление от имени обоих банкиров опубликовано в фейсбуке Александра Железняка. Авторы пишут, что «информационные вбросы» Каца и его соратников «привлекли к себе необоснованное внимание», поэтому они решили ответить на них официально.

Обвинения против себя Железняк и Леонтьев называют сфабрикованными. Они утверждают, что их активы имеют легальное происхождение и заработаны законным путем, «что однозначно подтверждено подробнейшим анализом и аудитом ведущих глобальных юридических и бухгалтерских компаний».

Расследование Каца, по словам Железняка и Леонтьева, «распространяет ложные сведения». Банкиры утверждают, что видео Каца «опирается на полуправду, откровенные фейки и однобокую выборку документов». Железняк и Леонтьев обещают, что примут «все необходимые правовые меры» для борьбы с клеветническими заявлениями, и намерены привлечь к ответственности «всех, кто умышленно фабрикует, усиливает или распространяет ложные комментарии» в их адрес.

Также банкиры пишут о поддержке Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). «Наши взаимоотношения с ФБК являются долгосрочными и имеют продолжительную историю. Мы поддерживали фонд в прошлом, продолжаем поддерживать сейчас и планируем поддерживать в будущем», — пишут Железняк и Леонтьев.

По их словам, за расследованием Каца стоит его «очевидное желание» подорвать авторитет и деятельность ФБК. «Более того, в своих попытках очернить репутацию ФБК Кац стал полезны инструментом для коррумпированных окологосударственных функционеров и корпоративных рейдеров, которые захватили и разворовали активы не только Пробизнесбанка, но и всей финансовой группы Life», — пишут авторы заявления.

1 октября политик и блогер Максим Кац опубликовал расследование, в котором утверждал, что бывшие владельцы Пробизнесбанка создали «отмывочную сеть офшоров», через которую похищали деньги клиентов, а затем уехали и занялись «отмыванием репутации». На Западе они, как утверждал Кац, создавали себе образ «жертв авторитарного режима», а помогал им в этом ФБК.

Спустя почти месяц ФБК ответил на расследование Каца. Схемы вывода денег из банка, описанные Кацем, в фонде назвали «внебалансной торговлей», а не воровством, отметив, что средства в итоге вернулись в сестринские структуры Пробизнесбанка. Какое-либо «крышевание» банкиров в ФБК отвергли, пояснив, что Железняк выполнял в американском юрлице фонда техническую работу, будучи волонтером.

В день выхода ответа ФБК Железняк объявил, что покидает пост казначея международного Фонда борьбы с коррупцией, который он занимал в американском юрлице. Он заявил, что заявил, что расследование Каца «построено на лжи, манипуляции и подлоге», а его имя «цинично смешали с грязью для того, чтобы нанести урон репутации ФБК».

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