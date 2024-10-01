Политик и ютьюб-блогер Максим Кац выпустил расследование о бывших владельцах лишенного лицензии Пробизнесбанка — Александре Железняке и Сергее Леонтьеве, занимавших посты председателя правления и президента банка соответственно.

Кац утверждает, что банкиры создали «отмывочную сеть офшоров», через которую похищали деньги клиентов. В этом их обвиняют и российские следователи; банкиры заочно арестованы в России, поскольку уехали в США. Блогер также заявляет, что на Западе Леонтьев и Железняк занялись «отмыванием репутации» и создавали себе образ «жертв авторитарного режима», а помогали им в этом якобы сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. В 2021 году Железняк создал американское юридическое лицо Фонда борьбы с коррупцией (Anti Corruption Foundation), Леонтьев в свою очередь ежемесячно перечисляет ФБК 20 тысяч долларов, говорилось в декабре 2022 года в публикации Financial Times. Кац в своем видео, ссылаясь на отчет ФБК в американскую налоговую службу, называет Железняка «главным лицом, принимающим решения» в фонде.

Пробизнесбанк лишился лицензии в 2015 году, его признали банкротом. Центробанк России заявлял, что банк проводил масштабные операции по выводу активов, ущерб от которых оценивается в 34 миллиарда рублей. Российское следствие утверждало, что Железняк и Леонтьев создали организованную группу для хищения денег. По данным Следственного комитета, только с сентября 2014-го по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 миллиарда рублей путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Деньги были перечислены на подконтрольные им компании, в том числе кипрскую Vermenda. В деле также упоминались технические компании Ambika и Merrianol, в пользу которых Пробизнесбанк, как писал РБК, заложил свои ценные бумаги секретным договором. Эти компании брали кредиты, а в дальнейшем деньги были выведены в Vermenda.

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Максим Кац в своем расследовании подробно рассказывает, как в том числе через Vermenda, Ambika и Merrianol выводились деньги вкладчиков Пробизнесбанка. Он отмечает, что обвиняет Леонтьева и Железняка в мошенничестве на основании материалов дел судов разных стран, выписок по счетам компаний, используемых в схемах по отмыванию денег, а также договоров банка. Блогер подчеркивает, что его команда в расследовании не опиралась на решение российских судов, так как не доверяет им.

После отъезда в США Леонтьев и Железняк, как утверждает Кац, пытались «отмыть» свою репутацию. По его мнению, они делали это для того, чтобы не потерять доступ к выведенным средствам. Именно поэтому они решили сделать себе «реноме жертв авторитарного режима, убедить общественность, что уголовные дела о реальном мошенничестве на самом деле являются преследованием по политическим мотивам», заключает Кац.

О том, что Леонтьев считает свое уголовное преследование политическим, было известно ранее. В 2018 году, выступая в суде штата Нью-Йорк, он заявил, что банкротство банка было инициировано российскими властями, а дело против него политически мотивировано. Согласно протоколу выступления, бизнесмен заявил, что Пробизнесбанк был экспроприирован из-за его связей с властями США и Алексеем Навальным. Бывший президент банка рассказал в суде о неосуществившихся планах по выпуску «карты Навального» — кредитных карт с кэшбеком для пожертвований ФБК. Тогда журнал GQ писал, что карточку должен был выпустить банк из финансовой группы «Лайф», в которую в том числе входил Пробизнесбанк. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказывала, что банк «впоследствии от проекта отказался». Железняк в 2012 году говорил, что ничего не знает о таком проекте.

В мае 2017 года суд в Лихтенштейне арестовал счета Леонтьева, в отношении банкира возбудили уголовное дело об отмывании денег. В своем расследовании Кац отмечает, что вскоре после этого тогдашний исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков написал аффидевит (свидетельские показания), которые могут быть использованы в любых судах. «Этот документ ляжет в основу всей будущей юридической и политической защиты банкиров в европейских странах», — утверждает Кац.

Кац также заявил, что Пробизнесбанк и его руководители всегда были «на хорошем счету у структур, от которых зависит их деятельность». Речь идет, в частности, о ЦБ РФ, который за год от отзыва лицензии у Пробизнесбанка доверил ему санацию самарского банка «Солидарность». По мнению Каца, Леонтьев и Железняк до отъезда из России были «вполне себе системными людьми». В январе 2014 года Железняк был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в июле того же года он вошел в экспертный совет комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

В декабре 2022 года Financial Times выпустила материал, в котором говорилось о том, что Железняк создал американское юрлицо ФБК с разрешения Леонида Волкова. Там же сообщалось, что с тех пор Леонтьев каждый месяц перечисляет фонду по 20 тысяч долларов. По словам Волкова, банкир и раньше перечислял средства ФБК на его российское юридическое лицо, но о какой сумме идет речь, он не в курсе. Соратник Навального также рассказывал, что ФБК пытался проверить истории Железняка и Леонтьева. «Нам пришлось положиться на людей, которым мы доверяем. Могу ли я подписаться кровью, что они ничего не украли из своего банка? Нет, не могу», — приводила слова Волкова FT.

После выхода расследования Максима Каца Леонид Волков заявил, что команда Навального все внимательно изучит и подготовит «подробный ответ по существу». «А пока скажу одно: обвинения со стороны Максима о том, что мы занимались „отбеливанием репутации“ акционеров Пробизнесбанка являются ложными», — написал он в своем телеграм-канале.

Председатель совета директоров ФБК Мария Певчих также пообещала «обстоятельный ответ», иронично назвав публикацию Каца «расследованием века». «Один момент в этой истории меня ужасно удручает — придется делать это в ущерб нашей настоящей работе. Время, которое должно быть потрачено на действительно важные дела, придется потратить на это. Но ничего, если это поможет расставить точки в этой истории, мы с удовольствием воспользуемся этой возможностью», — написала Певчих в соцсети X.

Александр Железняк и Сергей Леонтьев на момент публикации этого материала обвинения со стороны Максима Каца не комментировали.