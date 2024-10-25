ФБК выпустил ответ на расследование Максима Каца о бывших владельцах Пробизнесбанка Фонд отрицает «крышевание» банкиров и обвиняет блогера в манипуляциях и лжи

ФБК

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал подробный ответ (текстовая версия и полуторачасовое видео) на расследование блогера и политика Максима Каца, который обвинил организацию в сотрудничестве и «отмывании» репутации бывших владельцев Пробизнесбанка Александра Железняка и Сергея Леонтьева. В своем расследовании, вышедшем 1 октября, Кац рассказывал, что Железняк и Леонтьев создали сеть офшоров, через которые они похищали деньги клиентов Пробизнесбанка. По версии блогера, уехав на Запад банкиры занялись «отмыванием репутации» и создавали себе образ «жертв авторитарного режима», а помогал им в этом якобы ФБК. Соратники Навального проверили схемы предполагаемого вывода средств из Пробизнесбанка и заявили, что Железняк и Леонтьев не крали 470 миллионов долларов, в чем их обвинил Кац. В ФБК также отвергли какое-либо «крышевание» банкиров, а также заявили, что Железняк выполняет «техническую работу» в американском юрлице фонда. «Медуза» пересказывает основные моменты из ответа ФБК Максиму Кацу.

О выводе средств из Пробизнесбанка

Максим Кац в своем расследовании заявлял, что Леонтьев и Железняк создали «отмывочную сеть офшоров», через которую похищали деньги клиентов Пробизнесбанка. Он обвинил их в краже как минимум 470 миллионов долларов. По версии блогера, деньги выводились через технические компании Vermenda, Ambika и Merrianol. Пробизнесбанк размещал активы на счетах брокеров, которые затем выдавали офшорным компаниям кредиты на крупные суммы. Поручителям по этим кредитам выступал сам Пробизнесбанк. В случае невыплаты кредита брокеры могли забрать размещенные у них активы банка себе.

Что говорил Максим Кац в своем расследовании

Максим Кац опубликовал расследование о бывших владельцах Пробизнесбанка. Он обвинил их в краже денег вкладчиков, а Фонд борьбы с коррупцией — в «отмывании» репутации банкиров ФБК эти претензии отвергает

Что говорил Максим Кац в своем расследовании

Максим Кац опубликовал расследование о бывших владельцах Пробизнесбанка. Он обвинил их в краже денег вкладчиков, а Фонд борьбы с коррупцией — в «отмывании» репутации банкиров ФБК эти претензии отвергает

ФБК разбирает схемы, описанные Кацем, и ссылается на опубликованные им же выписки, а также на выписки, запрошенные у юристов Пробизнесбанка. В них соратники Навального обращают внимание, в частности, на входящий платеж от брокера Dinosaur Merchant Bank Limited (DMBL) на латвийский счет Vermenda на сумму почти 50 миллионов долларов в 2011 году. После этого деньги выводят дальше, но уже на долларовый счет Vermenda в Пробизнесбанке. Вскоре эта сумма конвертируется и переводится на рублевый счет Vermenda в том же Пробизнесбанке. После этого деньги уходят на счет коллекторского агентства «Лайф» — структуры, входящей в одноименную группу (в нее входил и Пробизнесбанк).

«То, что мы видим, это так называемая „внебалансовая торговля“, и внебалансовые компании банка. Не личные офшоры Железняка и Леонтьева, как рассказывает Кац, а де-факто часть группы — офшоры, которые управляются тем же самым Пробизнесбанком, но при этом деятельность их банк раскрывать не хочет. Такие компании используют для инвестиций в гораздо более рискованные проекты, для управления ликвидностью, для формального соблюдения нормативов, для валютных операций и так далее», — говорится в материале ФБК.

ФБК также разбирает схему из расследования Каца, согласно которой деньги с Vermenda выводились на счет личного офшора Леонтьева Wonderwoks. Команда Навального утверждает, что деньги выводятся на брокерский счет в банке Morgan Stanley, с которого торговали акциями и ценными бумагами.

То есть, что происходит? Фирма Леонтьева получает займ от Верменды, берет эти деньги, покупает за них акции больших известных компаний, голубых фишек. Леонтьев торгует этими акциями, получает (судя по портфолио) огромную прибыль. Вырученные деньги отправляются на полное погашение займа Верменде и то, что осталось, инвестируется заново и так много раз по кругу. То есть то, что остается на личных счетах Леонтьева, по крайней мере в этой части, которую мы видим, это то, что он заработал на торговле акциями Эппл и Гугл, а не то, что он украл у вкладчиков Пробизнесбанка.

Насколько это этично? Насколько нормально брать в долг у собственного же банка, пусть даже по рыночному проценту, и использовать эти деньги для игры на бирже? Очевидно, что не этично и не нормально. <…> Если бы Леонтьев на акциях не заработал, а прогорел, он бы не смог выплатить займ Верменде, которая в свою очередь не смогла бы выплатить долг брокеру, а тот — банку. Без разницы как они это структурировали и сколькими компаниями проложились, концептуально это все равно неправильно. Но если все займы и проценты по ним выплачены, то сказать, что это воровство невозможно.

По версии ФБК, «подавляющее большинство» из 470 миллионов долларов, в краже которых Кац обвинял Леонтьева и Железняка, «поступили обратно в группу компаний „Лайф“, были перекачены на сестринские структуры Пробизнесбанка». Соратники Навального отмечают, что «не знают и не могут знать», воровали ли когда-либо деньги Железняк и Леонтьев из банка, но «пока этого никто не смог доказать». ФБК утверждает, что те схемы, которые описал Кац, «воровством не являются».

Об «отмазывании» банкиров Железняка и Леонтьева

Пробизнесбанк лишился лицензии в 2015 году, его признали банкротом. Российское следствие утверждало, что Железняк и Леонтьев создали организованную группу для хищения денег. В России банкиры находятся в розыске. По версии Каца, после отъезда в США Леонтьев и Железняк пытались «отмыть» свою репутацию и делали это для того, чтобы не потерять доступ к выведенным средствам. Именно поэтому они решили создать себе «реноме жертв авторитарного режима, убедить общественность, что уголовные дела о реальном мошенничестве на самом деле являются преследованием по политическим мотивам» — и в этом им, утверждает Кац, помогал ФБК.

Так, в мае 2017 года суд в Лихтенштейне арестовал счета Леонтьева, в отношении банкира возбудили уголовное дело об отмывании денег. В своем расследовании Кац отмечает, что вскоре после этого тогдашний исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков прилетел в США и написал аффидевит (свидетельские показания) в защиту банкиров, которые могут быть использованы в любых судах.

ФБК в своем ответе утверждает, что никакого аффидевита и письменных показаний не было. По версии соратников Навального, Ашурков предоставил «заявление, написанное для суда по предоставлению Леонтьеву убежища в США». В нем говорится о несостоявшемся партнерстве ФБК и группы «Лайф», которые должны были выпускать «карту Навального». Ашурков, как утверждает ФБК, не ездил в суд и не выступал там, а в решении суда предоставить Леонтьеву убежище бывший исполнительный директор фонда не упоминается как свидетель.

В фонде назвали «переписыванием истории» заявление Каца о том, что «карту Навального» выпускать не планировалось. ФБК приводит переписку вице-президента группы «Лайф» по маркетингу Владислава Солодкого с Ашурковым, в которой обсуждается выпуск карты.

В ФБК заявили, что никто из организации никогда не выступал в судах по делам, связанным с Леонтьевым и Железняком, а Ашурков написал заявление «в личном качестве». ФБК утверждает, что Кац приравнивает фонд к Ашуркову, что, по их мнению, «подмена ключевая и сквозная». В организации также назвали «безумием» и «юридической бессмыслицей» утверждения о том, что заявление Ашуркова «определило судьбу всех дальнейших судов». В качестве примера ФБК приводит дело об экстрадиции другого топ-менеджера Пробизнесбанка в Польше. Ашурков выступал в польском суде и предоставлял свое заявление, но его слова — «не основа для решения суда». Кроме того, против Железняка нет уголовных или гражданских дел за пределами России, отмечают в ФБК, добавляя: «Как мы можем защищать в судах того, кого в них не преследуют?».

ФБК также прокомментировал несколько статей изданий из Лихтенштейна, Австрии и Швейцарии, в которых Леонтьев назван «банкиром Навального». В фонде заявили, что юристы Леонтьева размещали их, «чтобы создать хороший имидж своему клиенту», но на самом деле «никаким банкиром Навального Леонтьев не является и не являлся».

«Ни Мария Певчих, ни Иван Жданов никаких контактов с Леонтьевым не поддерживали, они не знакомы. <…> Леонид Волков показал всю свою переписку с Леонтьевым — она умещается на двух экранах айфона. Первый раз в жизни Леонтьев пишет какое-то сообщение про модные тогда НФТ (это 2021 год), второе сообщение — поздравление Леонида с католическим Рождеством. Третье и последнее сообщение, больше чем два года спустя, соболезнования по поводу убийства Алексея, 2024 год», — заявили в ФБК.

Что касается отношений ФБК с Железняком, то команда Навального утверждает, что в 2021 году после объявления организации «экстремистской» им нужно было «создавать новые юридические лица в разных странах, каждому юрлицу открывать банковский счет, подавать бухгалтерскую, налоговую отчетность и соблюдать миллион других требований». Было принято решение открыть такое юридическое лицо и в США. В тот момент из-за ковидных ограничений попасть в США было проблематично, поэтому ФБК нужно было «за считанные дни найти человека, который постоянно находится там и готов взять на себя большие риски и решить тысячу мелких оргвопросов». Таким человеком в июле 2021 года вызвался быть Железняк, утверждается в публикации. В 2018 году с Железняком в Йеле познакомился Леонид Волков. Железняк позже организовывал митинги в поддержку Навального в Бостоне, это он делал «как волонтер», утверждают в ФБК.

На банкира не заводили уголовных дел за пределами России, а в США он живет «давно и легально», отмечают в фонде. Железняк «вызвался сделать всю административную работу сам» и не попросил у ФБК «взамен ничего», пишет организация. По словам руководителей ФБК, Железняк «взял на себя большую и дорогостоящую административную работу по поддержанию юрлица», на рынке такие услуги стоили бы 10-15 тысяч долларов в месяц, которых у организации нет. Железняк, записанный как казначей американского юрлица ФБК, «не принимает никаких решений», утверждают соратники Навального.

Ну какое руководство фондом? Фондом борьбы с коррупцией с первого дня и до дня своей смерти руководил Алексей Навальный. <…> Директором ФБК последние пять лет является Иван Жданов. До 2021 года это было оформлено в российском юрлице, потом не было. Но суть от этого не меняется: он определяет, кто и какими проектами занимается, сколько денег потратить, кого взять на работу, а кого уволить. Все важные стратегические решения последние несколько лет принимаются втроем — с Марией Певчих и Леонидом Волковым. <…> И Кац это прекрасно знает. Когда у него конфликт с сотрудниками, он не пишет Железняку, он пишет Жданову. Но в своем видео он просто обманывает, называет белое черным и наоборот. Человека, который делает большую, но сугубо техническую работу, он превращает в могущественного серого кардинала ФБК.

Владимир Ашурков после выхода расследования Каца говорил, что Железняк входил в совет директоров международного ФБК (Anti Corruption Foundation, ACF) до июля 2022 года. Он пояснял, что «это было необходимо на этапе регистрации фонда», после чего Железняк «вышел из него в июле 2022 года, и является сотрудником фонда на волонтерских началах».

В завершении своей публикации ФБК заявляет, что в начале 2010-х годов банковский сектор в России «работал мутно» и «обелять» банкиров фонд не собирается. По словам соратников Навального, банки «нагло подделывали документы, рисовали себе отчетность», а некоторые были «отмывочными». При этом ЦБ, по версии ФБК, создал такую систему, при которой «можно работать, но в любой момент твою лицензию могут отобрать».

В фонде заявили, что «не собираются оправдывать ничьи действия, в том числе Железняка и Леонтьева». Также в ФБК отметили, что Пробизнесбанк занимался «мутными серыми незаконными схемами», и напомнили про историю с автодилером «Авилон» (подробно об этом можно прочитать в материале «Медузы» здесь), руководство которого связывали с генпрокуратурой РФ.

Что касается денег вкладчиков Пробизнесбанка, то оценить реальный размер «дыры» в балансе банка не представляется возможным, считают в ФБК. Для этого нужны полные комплекты документов группы «Лайф» и Агентства по страхованию вкладов.

Максим Кац после выхода ответа ФБК назвал «удивительным позором», что фонд, по его мнению, решил «отмывать репутацию банкстеров до конца».

Обновлено. Спустя несколько часов после публикации ответа соратников Навального Максиму Кацу банкир Александр Железняк объявил, что покидает пост казначея международного Фонда борьбы с коррупцией (Anti Corruption Foundation, ACF).

Читайте также

«Реакцию можно обобщить как „какая-то фигня от Каца, потом как-нибудь ответим“» Что говорят о расследовании Максима Каца про владельцев Пробизнесбанка и его обвинениях в адрес ФБК

Читайте также

«Реакцию можно обобщить как „какая-то фигня от Каца, потом как-нибудь ответим“» Что говорят о расследовании Максима Каца про владельцев Пробизнесбанка и его обвинениях в адрес ФБК