Бывший исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) заявил 3 октября в фейсбуке, что бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк входил в совет директоров международного Фонда борьбы с коррупцией (Anti Corruption Foundation, ACF) до июля 2022 года. Так Ашурков прокомментировал расследование Максима Каца о бывших владельцах Пробизнесбанка.

«Руководство ACF осуществляет совет директоров, в который сегодня входят Мария Певчих, Юлия Навальная и Иван Жданов. Александр Железняк входил в совет директоров ACF, когда это было необходимо на этапе регистрации фонда, но вышел из него в июле 2022 года, и является сотрудником фонда на волонтерских началах», — заявил Ашурков.

По его словам, Александр Железняк «не принимает участия ни в обсуждении, ни в принятии решений относительно деятельности ACF и, в более широком смысле, ФБК».

Как обнаружила «Медуза», в отчете ACF за 2023 год, поданном в американскую налоговую службу в мае 2024-го, Железняк упомянут как должностное лицо, занимающее позицию казначея (treasurer).

Политик и блогер Максим Кац 1 октября выпустил расследование о бывших владельцах лишенного лицензии Пробизнесбанка Александре Железняке и Сергее Леонтьеве и обвинил их в похищении денег клиентов банка. После того, как бизнесмены уехали из России в США, спасаясь от уголовного преследования, заявил Кац, они попытались «отмыть» свою репутацию. По словам автора расследования, в этом им помогал Фонд борьбы с коррупцией. Железняк создал в 2021 году в США юридическое лицо Anti Corruption Foundation. Кац, ссылаясь на отчет организации, назвал Железняка «главным лицом, принимающим решения» в фонде.

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