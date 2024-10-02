«Реакцию можно обобщить как „какая-то фигня от Каца, потом как-нибудь ответим“» Что говорят о расследовании Максима Каца про владельцев Пробизнесбанка и его обвинениях в адрес ФБК

Политик и ютьюб-блогер Максим Кац опубликовал 1 октября расследование, в котором обвинил бывших владельцев лишенного лицензии Пробизнесбанка — Александра Железняка и Сергея Леонтьева — в похищении денег клиентов банка. Как утверждает Кац, бизнесмены, уехавшие в США от уголовного преследования в России, занялись там «отмыванием репутации» и создавали себе образ «жертв авторитарного режима» — а помогали им в этом якобы сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. «Медуза» собрала мнения о расследовании Каца и реакции на него представителей ФБК.

председатель Международного Фонда борьбы с коррупцией

Наконец-то вышло «расследование века». Это хорошие новости. Затянувшаяся интрига раскрыта, документы на столе, и теперь вы можете сами все посмотреть и почитать, о чем был весь сыр-бор. Мы, разумеется, тоже это сделаем: изучим, проанализируем и дадим обстоятельный ответ.

Один момент в этой истории меня ужасно удручает — придется делать это в ущерб нашей настоящей работе. Время, которое должно быть потрачено на действительно важные дела, придется потратить на это. Но ничего, если это поможет расставить точки в этой истории, мы с удовольствием воспользуемся этой возможностью.

политик, соратник Алексея Навального

Ура! Многомесячная интрига Максима на тему «я вот-вот выпущу некое расследование, а пока вы срочно должны мне дать ответ на все вопросы, которые я в нем когда-нибудь задам» закончилась. Материалы опубликованы.

Теперь мы все внимательно изучим и, как я обещал в эфире в прошлую среду, подготовим подробный ответ по существу. На это уйдет какое-то время (но, честное слово, не пять месяцев).

А пока скажу одно: обвинения со стороны Максима о том, что мы занимались «отбеливанием репутации» акционеров Пробизнесбанка являются ложными.

Также Волков

Куда-то вы спешите нас хоронить, друзья. А ведь известно: «поспешишь — людей насмешишь».

Мы, как и обещали, готовим подробный ответ по существу. От вопросов уходить не будем. Все расскажем. Покажем документы, которые у Максима были, но он их в свое «расследование» решил не включать почему-то. Ну может забыл, бывает.

Просто еще раз напомню всем, кто неделю назад бегал и кричал: «да как вы можете обвинять Невзлина без решения суда», что по Пробизнесбанку как раз решения судов были. Их было много.

Короче говоря, очень прошу запастись минимальным терпением. Правда обязательно победит.

политик и общественный деятель, бывший глава ЮКОСа

Я удивлен достаточно умеренной реакцией в демократической среде на этот фильм. <…> Насколько я понял фабулу, в этом фильме в адрес руководства ФБК звучат обвинения во лжи, коррупции, отмывании денег, обмане следствия и суда. От этих фактов нельзя просто отмахнуться, не заметить их или списать на «грызню в оппозиции».

Я поражен реакцией спикеров от ФБК, которую можно обобщить как «какая-то фигня от Каца, потом как-нибудь ответим». Я надеюсь, что руководство ФБК пересмотрит свою позицию и немедленно выступит с публичными объяснениями.

Я считаю необходимым, чтобы столь серьезная ситуация развивалась в правовом русле. И поэтому правильным было бы, чтобы ФБК либо обратилось с заявлением о клевете в отношении Максима Каца, либо с заявлением о преступлении в отношении банкиров Леонтьева и Железняка, а также в отношении замешанных в этих махинациях руководителей ФБК.

Эта ставшая публичной возмутительная ситуация ставит вопрос о необходимости большей прозрачности финансирования оппозиционных сил и соответствия их деятельности западным правовым стандартам.

Я не считаю правильным призывать сотрудников ФБК, контрагентов организации и коллег-активистов немедленно прекратить всякое сотрудничество с ФБК. Но призываю всех вышеперечисленных, а также всех журналистов и оппозиционных политиков оказать публичное давление на руководство ФБК с требованием немедленного документального опровержения расследования Каца или признания вины со стороны замешанных лиц и принятия всей полноты ответственности.

журналист

Я уснул на втором слайде.

Также Плющев в ответ на пост Ходорковского

Михаил Борисович, получается, не считает свои собственные медиа частью демократической среды. Ни в ЧТД, ни в «Можем объяснить» (впрочем, жанр МО позволяет не реагировать мгновенно), ни на Ходорковский.Live расследование не то что не обсуждалась, оно не упоминалась от слова совсем. Даже уже коллеги с «Дождя» к утру дали, а тут — Добрынин помер, иномарки целуются дорожают, Сбербанк не принимает заявки на IT-ипотеку. Нет в вашей вселенной никакого расследования Каца, так чего вы от других требуете?

Что ему ответил Ходорковский

Довольно забавно, что вы Александр, считаете забавным значительную независимость финансируемых мной СМИ. Так-то я это говорил. Готов повторить публично: мое удивление «скромной» реакцией демократических СМИ на по сути обвинение руководства ФБК в уголовных преступлениях, распространяется и на эти редакции.

журналист

«Хорошие русские» атаковали «наследников Навального». Человечеству явлено расследование «мошенничества ФБК», которое узурпировало все гранты и финансовые потоки, призванные питать антипутинские силы.

Нынешние события воскрешают события IV песни Илиады. Шлемоблещущий Кацагамемнон уже двинул колесницы против «ФБКшных грантоедов и мошенников». Те тоже мобилизовали свои рати. «Дождь» учинил резню собственных зрителей, безжалостно баня всех кацефилов. К сражению подтягиваются полки Ходорковского.

Заруба обещает быть чрезвычайной. Участники баталии всерьез намерены выпустить друг другу все финансовые кишки и переломать репутации. Запад изумленно наблюдает самоистребление антипутинской оппозиции.

Авторство великой войны приписывают ФСБ, что крайне сомнительно. Для туповатой путинской охранки операция слишком сложная и тонкая.

журналист

Мне кажется некоторой натяжкой, что Железняк настойчиво называется в ролике ключевым лицом в ФБК — да, он записан как ответственное лицо в американской организации ФБК, но я бы не исключал, что он по сути выступает добровольным номиналом, помогая команде Навального с инфраструктурой. Хотя надо признать, что его статус все-таки явно выше статуса волонтера, как его называли сотрудники ФБК.

Вообще, я не считаю ФБК безупречными людьми, к которым нельзя предъявлять никаких обвинений. Но думаю, что упорство, с которым Максим их атакует, в нынешнем историческом моменте достойно лучшего применения. Как бы то ни было, Кац свои обвинения выдвинул, они не голословны, так что было бы хорошо, если бы ФБК теперь выступил с разъяснениями по этой ситуации для своих сторонников и всех заинтересованных лиц.

журналист

Максим превратил подготовку расследования в кампанию, максимально политизируя его. ФБК тоже политизирует расследования, но хотя бы после их выхода.

Внимание, в следующем абзаце есть мат. Если это для вас неприемлемо, не читайте его.

Кампейнинг, который развернул Максим, вызвал желание быть подальше от этой истории. Для меня «Железнякгейт» по «шкале пиздеца» не равен «Невзлингейту». Наверное, в нормальном политическом процессе, когда есть выборы, протесты и легальные оппозиционные партии, реакция была бы иной. Но когда вся оппозиционная деятельность сведена к стримам и роликам на YouTube, такой пафос и замах лично у меня вызывают отторжение.

При том что общественная значимость у истории взаимоотношений Железняка и ФБК — безусловно, есть.

экономист, бывший заместитель министра финансов РФ и бывший первый заместитель председателя Центробанка

Максим и его команда проделали очень добросовестное расследование. <…> Есть еще куда копать, но вот эта часть, то, что я видел в расследовании, то, что я, не буду скрывать, видел в первичных документах — у меня не оставляет никаких сомнений в том, что вот это именно так и было.

Из Пробизнесбанка украли гораздо больше, чем Максим показал в своем фильме, то, возможно, из банка крали и другие люди. Хотя когда крадет президент и председатель правления банка, я думаю, что они следят за тем, кто и сколько ворует. <…> Крал ли кто-то еще из Пробизнесбанка — возможно, но у меня лично сомнений в том, что этим занимались Леонтьев и Железняк, не осталось.

О чем говорится в расследовании Каца

Максим Кац опубликовал расследование о бывших владельцах Пробизнесбанка. Он обвинил их в краже денег вкладчиков, а Фонд борьбы с коррупцией — в «отмывании» репутации банкиров ФБК эти претензии отвергает

О чем говорится в расследовании Каца

Максим Кац опубликовал расследование о бывших владельцах Пробизнесбанка. Он обвинил их в краже денег вкладчиков, а Фонд борьбы с коррупцией — в «отмывании» репутации банкиров ФБК эти претензии отвергает

Максим Кац