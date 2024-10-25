Бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк (ему посвящено расследование Максима Каца) объявил об уходе из международного ФБК

Бывший председатель правления Пробизнесбанка Александр Железняк объявил, что покидает пост казначея международного Фонда борьбы с коррупцией (Anti Corruption Foundation, ACF). Об этом он написал в фейсбуке 25 октября.

Железняк заявил, что расследование Максима Каца о деятельности совладельцев Пробизнесбанка «построено на лжи, манипуляции и подлоге», а его имя «цинично смешали с грязью для того, чтобы нанести урон репутации ФБК».

Я всегда стремился делать добро и помогать людям, в сложные моменты и не только. В 2021 году ФБК оказался в сложной ситуации и я был одним из тех, кто протянул руку помощи. И сейчас мне очень грустно видеть, что моя деятельность используется, чтобы сделать меня токсичным и через меня атаковать ФБК. Я очень не хочу быть причиной и инструментом борьбы недобросовестных и лживых клоунов с командой Алексея Навального и быть помехой фонду в их добрых, полезных и смелых делах. Я не могу и очень не хочу участвовать в бессмысленных спорах, зная на чьей стороне правда!

1 октября блогер и политик Максим Кац опубликовал расследование, в котором говорилось, что бывшие владельцы Пробизнесбанка Александр Железняк и Сергей Леонтьев создали сеть офшоров, через которые они похищали деньги клиентов банка. По версии блогера, уехав на Запад, банкиры занялись «отмыванием репутации»» и создавали себе образ «жертв авторитарного режима», а помогал им в этом якобы ФБК.

ФБК выпустил ответ на материал Каца 25 октября. Соратники Навального проверили схемы предполагаемого вывода средств из Пробизнесбанка и заявили, что Железняк и Леонтьев не крали 470 миллионов долларов, в чем их обвинил Кац. В ФБК также отвергли какое-либо «крышевание» банкиров. В фонде рассказали, что в 2021 году после объявления организации «экстремистской» в России им нужно было создать американское юридическое лицо, и Железняк «вызвался сделать всю административную работу сам» и не попросил у ФБК «взамен ничего». Железняк, записанный как казначей американского юрлица ФБК, «не принимает никаких решений», утверждают соратники Навального.

Бывший исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков после выхода расследования Каца говорил, что Железняк входил в совет директоров ACF до июля 2022 года. Он пояснял, что «это было необходимо на этапе регистрации фонда», после чего Железняк «вышел из него в июле 2022 года, и является сотрудником фонда на волонтерских началах».

Читайте также

ФБК выпустил ответ на расследование Максима Каца о бывших владельцах Пробизнесбанка Фонд отрицает «крышевание» банкиров и обвиняет блогера в манипуляциях и лжи

Читайте также

ФБК выпустил ответ на расследование Максима Каца о бывших владельцах Пробизнесбанка Фонд отрицает «крышевание» банкиров и обвиняет блогера в манипуляциях и лжи