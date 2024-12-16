На главу фонда «Свободная Россия» Наталию Арно напали в Лондоне после встречи с Михаилом Ходорковским Нападавший забрал у нее телефон и выкрикнул «привет от Невзлина», утверждает «Агентство»

Страница Наталии Арно в Facebook

На главу фонда «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) Наталию Арно напали в Лондоне и забрали у нее мобильный телефон, сообщает издание «Агентство» со ссылкой на собеседников, знакомых с этой историей. Сама Арно подтвердила факт нападения, но отказалась от комментариев, сославшись на необходимость завершения полицейского расследования: активистка и представители фонда обратились по поводу случившегося в британские правоохранительные органы.

Нападение на Арно произошло 13 ноября в районе площади Кавендиш, говорится в публикации. По словам собеседников «Агентства», нападавший подъехал к активистке со спины на белом скутере, выхватил ее мобильный телефон и крикнул на русском языке: «Привет от Невзлина». Затем он скрылся.

Арно, утверждают источники, удаленно заблокировала телефон примерно в течение получаса после случившегося. Однако, предполагают собеседники издания, нападавшие получили по крайней мере временный доступ к некоторым данным телефона. Два человека, с которыми переписывалась Арно, после похищения телефона получили от ее имени идентичные оскорбительные сообщения. Сама активистка их не писала.

Нападение на Арно произошло сразу после встречи с бизнесменом и политиком Михаилом Ходорковским, который живет в Лондоне. Источники «Агентства» не раскрыли содержания разговора, отметив лишь, что это была «принципиальная беседа». Встреча Арно и Ходорковского состоялась за четыре дня до антивоенного марша, организованного российской оппозицией в Берлине. Акция прошла 17 ноября, среди ее организаторов и участников были политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная. Как отмечает «Агентство», фонд «Свободная Россия» также помогал провести марш, тогда как структуры Ходорковского в организации не участвовали, а сам бизнесмен критиковал акцию.

«Агентство» обратилось за комментариями к Леониду Невзлину, Михаилу Ходорковскому и его пресс-секретарю Максиму Дбару. Невзлин сказал, что не хочет разговаривать с журналистом издания, и попросил больше не звонить. Ходорковский и Дбар изданию не ответили и публично пока не давали комментариев.

В публикации «Агентства» также утверждается, что нападение на Арно совпало с нападками на фонд «Свободная Россия» со стороны СМИ и блогеров, связанных с Невзлиным. Среди них в статье называются издание Sota, бывший башкирский чиновник Ростислав Мурзагулов, а также знакомая с Мурзагуловым Ульяна Яппарова.

В ответ Sota назвала «Агентство» «связанным с ФБК изданием». По данным Sota, Невзлин в ноябре и декабре писал Арно «о ситуации с телефоном» и предлагал «взаимодействие в расследовании кражи для защиты своего имени». После того как Невзлин запросил у Арно текст ее заявления в Скотленд-Ярд, она пообещала прислать документ, но больше ему не отвечала, утверждает Sota.

Журналисты «Агентства» также обратили внимание, что материалы с критикой фонда выпускали и «популярные блогеры, связь которых с Невзлиным не доказана». Например, публицистка Юлия Латынина и блогер Максим Кац, который среди прочего заявлял, что «запущенная Free Russia „фабрика эльфов“ — это неуважение к России, митинг в Берлине — „фрирашенский ивент“, а спикеры, связанные с Free Russia, „говорят по методичке“».

Два источника, знакомых с работой фонда, заявили, что борьба ресурсов Ходорковского и Невзлина против фонда «Свободная Россия» началась не позже осени 2023 года, когда вышла первая публикация о «фабрике эльфов». По словам собеседников «Агентства», за последний год Невзлин неоднократно вступал в переписку с руководителями фонда и требовал не сотрудничать со сторонниками Алексея Навального из ФБК.

В ноябре 2023 года либертарианское издание выпустило материал, в котором утверждалось, что Фонд борьбы с коррупцией владеет собственной сетью проплаченных комментаторов, занимающихся распространением антикремлевской пропаганды в интернете. По данным издания, ботоферма функционирует уже два года, у нее есть сеть офисов в Вильнюсе и Тбилиси, где работают около 200 сотрудников. Издание также утверждало, что финансированием сети фейковых аккаунтов занимается фонд «Свободная Россия». Руководство ФБК любые связи с ботофермой отвергло. Позже фонд «Свободная Россия» подтвердил, что создал проект «Легион эльфов» в ответ на российское вторжение в Украину. Егор Куроптев рассказывал, что цель проекта — остановить войну и «помочь» россиянам «не быть зомбированными российской властью и Кремлем». В феврале 2024 года фонд объявил, что «фабрика эльфов» прекращает работу.

Фонд «Свободная Россия» — негосударственная некоммерческая организация, созданная российскими эмигрантами в США в 2014 году. Фонд помогает российским и украинским политзаключенным, российским эмигрантам, а также борется с пропагандой. На сайте фонда говорится, что это «международная организация, поддерживающая гражданское общество и демократическое развитие в России». Штаб-квартира находится в Вашингтоне, отделения фонда есть в Киеве, Тбилиси, Праге и Берлине. В 2019-м Минюст РФ включил «Свободную Россию» в список «нежелательных организаций».

Главу фонда Наталию Арно, как сообщали The Insider и «Агентство», вероятно, пытались отравить. В начале мая 2023 года Арно, находившаяся в командировке в Праге, почувствовала онемение и боли в разных частях тела. Незадолго до появления симптомов она обнаружила, что дверь в ее гостиничный номер была открыта, а в помещении ощущался посторонний запах, похожий на «аромат дешевых духов». Вернувшись в США, где Арно живет в последние годы, она обратилась в больницу и к властям страны.

Возможно, это была не первая попытка отравления Арно, отмечал The Insider. В июле 2021 года она почувствовала запах парфюма в номере в отеле в Вильнюсе, после чего у нее поднялась температура и появилась слабость и сыпь.