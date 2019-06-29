Минюст включил фонд «Свободная Россия» в список «нежелательных» организаций

Американский фонд «Свободная Россия» включен в перечень организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Информация об этом размещена на сайте Минюста.

«Свободная Россия» стала 16-й организацией, внесенной в перечень «нежелательных», и первой, попавшей туда в 2019 году. Соответствующее решение Генпрокуратура РФ вынесла 27 июня.

На сайте фонда «Свободная Россия» сообщается, что это негосударственная, некоммерческая организация, созданная российскими эмигрантами в США в 2014 году. Фонд работал над проектами, связанными с помощью российским и украинским политзаключенным, российским эмигрантам, а также проектами в сфере борьбы с пропагандой.

Генпрокуратура РФ может признать «нежелательной» иностранную или международную неправительственную организацию, если считает ее деятельность угрожающей основам конституционного строя, обороноспособности страны или безопасности государства.