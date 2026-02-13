«Украина не проигрывает» Журналист Саймон Шустер взял еще одно большое интервью у Владимира Зеленского. Вот что президент думает о положении на фронте и компромиссах ради мира

The Presidential Office of Ukraine

Американский журналист Саймон Шустер, автор книги «Шоумен» о Владимире Зеленском, опубликовал материал по мотивам нового большого интервью украинского президента. На этот раз они говорили о мирном соглашении, которое Украина пытается заключить с Россией при посредничестве США. О главном из этого материала — что Зеленский склонен уступить Донбасс, но намерен добиваться гарантий безопасности — «Медуза» уже сообщала в новостях. В этом тексте мы пересказываем взгляды украинского лидера на положение дел на фронте, роли Дональда Трампа в мирном процессе и компромиссах ради мира.

О важности окончания войны для Трампа

В разговоре с Шустером Зеленский подчеркнул: завершение войны в Украине, ставшей самой кровопролитной за десятилетия для всей Европы, закрепит репутацию Трампа как миротворца и даст ему очки на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года. «Да, он хочет, чтобы было меньше смертей. Но если говорить по-взрослому, это просто победа для него, политическая победа», — заявил Зеленский.

О положении дел на фронте

Имея население втрое больше и ВВП вдесятеро больше, чем Украина, Россия способна дольше переносить войну на истощение. Тем не менее, Зеленский говорит, что предпочтет не заключать сделку вообще, чем заключать плохую сделку. Он заявил о готовности продолжать борьбу, если это необходимо для достижения «достойного и прочного» мира. «Украина не проигрывает», — заявил он, когда Шустер попросил его оценить положение ВСУ на поле боя.

О Донбассе

В преддверии промежуточных выборов Трамп может решить, что сложные переговоры России и Украины стали для него политически проигрышным делом, и выйти из них, обвинив стороны в нежелании договариваться. Понимая это, Зеленский избрал тактику не отвергать идеи американцев («Чтобы они не думали, что мы хотим продолжать войну»), даже самые спорные («Иногда у меня складывается впечатление, что [они думают] так: „Что бы еще предложить украинцам, чтобы проверить, откажутся ли они?“»), а также отступил от ряда своих прежних требований к России. Двое советников Зеленского сказали Шустеру, что Украина — возможно — готова пойти и на уступку Донбасса.

О выборах и референдуме

Чтобы легитимизировать потерю территорий, Зеленский рассматривает возможность провести референдум об условиях мирного соглашения весной 2026 года. Его могут совместить с президентскими выборами: это увеличит явку и затруднит возможность оспорить результаты, считает Зеленский. Сама идея выборов во время войны, по его словам, хоть и была поддержана Трампом, принадлежит Москве: «Потому что они хотят от меня избавиться».

Зеленский не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что США требуют провести выборы до 15 мая. Он заявил, что готов к ним («Никто не цепляется за власть»), но он не хочет выносить на референдум плохую сделку и не хочет устраивать голосование без прекращения огня и гарантий безопасности.

О гарантиях безопасности

Похоже, сейчас это главная проблема для Зеленского. Несмотря на риск потерять внимание Трампа как посредника, он повторяет свое главное условие: США и Европа должны гарантировать, что будут защищать Украину от будущих нападений России, иначе любое мирное соглашение бесполезно. Но американцы пока не только не подписали договор о гарантиях безопасности Украине, но и не согласовали его . Пока ответы представителей Трампа слишком «расплывчаты и уклончивы», чтобы Зеленский мог их принять. «Нам нужно, чтобы все это было изложено в письменном виде», — сказал он.

О замене Ермака на Буданова

Комментируя увольнение Андрея Ермака с поста главы своего офиса, Зеленский отказался признавать, что принял это решение из-за коррупционного скандала. У решения были «свои причины», заявил украинский президент. Он «прорычал» эту реплику, прервав вопрос, отмечает Шустер.

Новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов более склонен к компромиссам, чем его предшественник, — даже по чувствительному территориальному вопросу. Он проводил с помощниками президента совещания о том, как сделать так, чтобы ВСУ могли отойти из подконтрольных Киеву районов Донбасса, но российская армия не могла продвинуться и захватить их. «Они действительно проявляют изобретательность, ищут способы сделать это так, чтобы люди приняли», — заявил Шустеру участник этих совещаний.

Об упущенной возможности

После того, как Украина вернула себе Херсон в конце 2022 года, США призывали Киев начать переговоры с Москвой. «Воспользуйтесь моментом», — говорил главный военный советник Белого дома Марк Милли. Но мирные переговоры Киева и Москвы возобновились лишь в 2025 году, когда прорывы ВСУ на поле боя остались позади, а армия РФ продолжала медленное, но неумолимое продвижение. Жалеет ли Зеленский, что не использовал шанс заключить мир в конце 2022 года? Если и да, то он держит эти сожаления при себе. «Мы никогда не были против прекращения войны. Это русские показывали, что они не готовы к диалогу», — заявил украинский лидер.

