Зеленский заявил, что лучше не заключать мир, чем заключать его на плохих условиях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не проигрывает войну с Россией, а он не будет заставлять народ принять «плохое соглашение» о мире. Об этом он рассказал в интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру.

По словам журналиста, Зеленский несколько раз во время их встречи повторил, что не примет мирное соглашение на унизительных условиях. «Мы спешим положить конец войне», — сказал он, подчеркнув, что это не то же самое, что спешить заключить соглашение, независимо от условий. Президент Украины также отметил, что он предпочтет вообще не заключать соглашение, чем заставлять жителей страны принять невыгодное.

«Украина не проигрывает», — заявил Зеленский в ответ на просьбу Шустера оценить положение на фронте. Даже после четырех лет интенсивных боевых действий, сказал украинский лидер, он готов продолжать сражаться, если это необходимо для обеспечения достойного и прочного мира.

По мнению Зеленского, президент США Дональд Трамп выбрал другой подход к вопросу завершения российско-украинской войны. «Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем остановить войну между Россией и Украиной. Для его наследия это первостепенная задача», — сказал в интервью украинский лидер.

Завершение войны также могло бы помочь республиканцам на выборах в конгресс США в ноябре 2026-го, считает Зеленский. «Наиболее выгодная ситуация для Трампа — сделать это [закончить войну] до промежуточных выборов. Да, он хочет, чтобы было меньше смертей. Но если говорить по-взрослому, это просто победа для него, политическая победа», — добавил он.

По мнению Зеленского, Москва может использовать это время для завершения войны, пока внимание Трампа не отвлечено выборами в США и пока для него это «важно и ценно».

Сам президент Украины, рискуя потерять внимание Трампа как посредника, будет настаивать на своем главном требовании: первым шагом к миру должны стать гарантии со стороны США и Европы, что после прекращения огня они будут защищать Украину от любых будущих нападений со стороны России.

Украина и Россия ведут переговоры о завершении войны при посредничестве США уже около года. За это время каких-то значимых результатов, приблизивших соглашение, им добиться не удалось.

