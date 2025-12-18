«Украинская правда» / Youtube

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов участвовал в операции «Мидас» — масштабном расследовании, которое еще не закончилось, но уже привело к отставкам, а иногда и арестам нескольких высокопоставленных чиновников. Самого Магамедрасулова арестовали в июле 2025 года, обвинив в связях с Россией. 3 декабря он вышел на свободу. «Украинская правда» опубликовала его большое интервью — и о «Мидасе», и о его собственном деле, и о противостоянии украинских антикоррупционных органов с СБУ, прокуратурой и офисом президента.

Руслан Магамедрасулов — из Донбасса (из Горловки), он учился в Национальном юридическом университете в Харькове, работал в прокуратуре. Начало конфликта на востоке Украины в 2014 году застало его в прокуратуре Краматорска. В 2015-м пошел на работу в НАБУ. В 2022-м, в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, вместе с другими сотрудниками НАБУ служил во фронтовой контрразведке.

21 июля 2025 года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Магамедрасулова и еще одного сотрудника НАБУ по подозрению в связях с Россией. На следующий день Верховная Рада спешно приняла, а президент Владимир Зеленский тут же подписал закон, который фактически лишил независимости НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По версии, которую разделяли многие украинские политики и журналисты, таким образом Зеленский намеревался защитить людей из своего ближнего круга, против которых НАБУ вело расследования. Среди них называли вице-премьера Алексея Чернышова, бывшего замглавы офиса президента Ростислава Шурму и Тимура Миндича — давнего друга Зеленского, его партнера по студии «Квартал 95». Считается, что Миндич, во-первых, неофициально влияет на политику Зеленского, а во-вторых, владеет компанией Fire Point — крупнейшим производителем дронов в Украине.

Читайте также

Зеленский подчинил себе независимые антикоррупционные органы По его версии — чтобы бороться с российским влиянием. По версии «Украинской правды» — чтобы защитить от уголовных дел свое окружение (и уберечь свою репутацию)

Читайте также

Зеленский подчинил себе независимые антикоррупционные органы По его версии — чтобы бороться с российским влиянием. По версии «Украинской правды» — чтобы защитить от уголовных дел свое окружение (и уберечь свою репутацию)

В интервью «Украинской правде» Магамедрасулов уверяет, что в рамках операции «Мидас» (это дело о коррупции в «Энергоатоме», операторе украинских атомных электростанций) «выполнял узкий круг задач». Именно он устанавливал прослушку в квартире Миндича, материалы которой легли в основу дела.

Параллельно СБУ стала прослушивать самого Магамедрасулова — как он сам полагает, приблизительно с начала 2025 года. Также прослушивали его отца, предпринимателя. Как настаивает Магамедрасулов, одна из сделок его отца была связана с поставкой технической конопли в Узбекистан — а затем СБУ превратило «Узбекистан» в «Дагестан», чтобы сфабриковать связь с Россией (его отец, Сентябр Магамедрасулов, по происхождению дагестанский лезгин).

Детектив говорит, что СБУ арестовало его и его отца, чтобы получить показания против директора НАБУ Семена Кривоноса и главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко. Следователи по его делу «сливали» журналистам, что Магамедрасулов — «кошелек» Клименко. Детектив категорически это отрицает. Он не стал прямо утверждать, что дело против него заказал офис президента Украины, но отметил: «Если посмотреть на поведение судов, СБУ, офиса генерального прокурора — оно было удивительно синхронным».

По рассказу Магамедрасулова, его держали в Лукьяновском СИЗО в Киеве в одиночной камере под круглосуточным видеонаблюдением и строго ограничивали любые контакты с внешним миром.

Ограничение независимости антикоррупционных органов — и дело против Магамедрасулова как часть этой кампании — вызвало в Украине большое недовольство. Начались уличные протесты. Вскоре Зеленский отменил соответствующий закон.

Несколько месяцев спустя, в ноябре, НАБУ и САП провели обыски у Миндича и Германа Галущенко в рамках расследования масштабной схемы откатов в «Энергоатоме». Галущенко до июня 2025 года занимал пост министра энергетики. Вскоре после того, как НАБУ объявило о подозрении вице-премьеру Чернышову, Зеленский сменил состав правительства — Чернышов в него не вошел, а Галущенко переместился на пост министра юстиции. По версии НАБУ, он сохранил влияние на энергетический сектор.

Читайте также В Украине прошли обыски у соратника Зеленского Их провело антикоррупционное бюро, которое президент Украины пытался лишить независимости

Еще примерно через две недели, 28 ноября, НАБУ и САП пришли с обысками к главе офиса президента Андрею Ермаку. Ермак — ключевая фигура в окружении Зеленского — ушел в отставку.

Читайте также

Зеленский уволил Андрея Ермака — главу своего офиса и одного из самых влиятельных людей в Украине У Ермака прошли обыски по делу о коррупции. Но обвинений ему пока не предъявлено

Читайте также

Зеленский уволил Андрея Ермака — главу своего офиса и одного из самых влиятельных людей в Украине У Ермака прошли обыски по делу о коррупции. Но обвинений ему пока не предъявлено

А еще через неделю, 3 декабря, Руслана Магамедрасулова освободили после четырех с половиной месяцев заключения. Его отца отпустили под домашний арест.

Детективы и украинские журналисты уже давно идентифицировали участников коррупционной схемы, которые фигурируют в прослушках НАБУ под прозвищами: «Профессор» или «Сигизмунд» — Герман Галущенко, бывший министр юстиции и бывший министр энергетики; «Рокет» — Игорь Миронюк, советник Галущенко; «Тенор» — Дмитрий Басов, директор по безопасности «Энергоатома»; «Че Гевара» — Алексей Чернышов, бывший вице-премьер. А ключевой фигурой считается «Карлсон» — Тимур Миндич. Из них Чернышов, Басов и Миронюк арестованы, Галущенко — нет, Миндич покинул Украину.

Магамедрасулов в интервью «Украинской правде» подчеркивает: «Я никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации всех этих проектов. Это просто невозможно с точки зрения масштаба и механики выполнения». Он намекает, что у него есть «знание», кто на самом деле был ключевой фигурой, но называть его отказывается из-за недостатка доказательств.