Как увольняли Андрея Ермака. Он якобы устроил Зеленскому «получасовую истерику» Рассказывает «Украинская правда»

В прошлую пятницу, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего офиса Андрея Ермака, который считался вторым самым влиятельным человеком в стране. Ермак лишился работы после того, как антикоррупционные органы провели у него обыск по делу о хищениях в госкомпании «Энергоатом». Это громкое расследование коррупции, которое украинское общество обсуждает уже несколько недель. Ходили слухи, что в этом деле рано или поздно возникнет фамилия Ермака, и Зеленскому советовали его уволить. Тем не менее, пока это были только слухи, Зеленский пытался защитить Ермака — в частности, поручил ему переговоры с США по мирному плану. Когда к Ермаку пришли с обыском, защищать его, по всей видимости, стало невозможно (хотя обвинения ему пока не предъявлены). Источники «Украинской правды» рассказали, как увольняли главу президентского офиса.

«До последнего не верил, что Первый его снимет»

28 ноября, около шести часов утра, к правительственному кварталу в Киеве подъехали три машины с сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Они должны были провести обыск у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Охранники блокпоста на въезде в квартал сперва отказались их пропустить — несмотря на служебные удостоверения и постановление об обыске — но вынуждены были отступить. Квартиру Ермака обыскивали около восьми часов, были изъяты несколько телефонов и ноутбуков.

Постановление об обыске было датировано 21 ноября. То есть санкционировал обыск за неделю до того, как он был проведен. Это может служить подтверждением того, что у Владимира Зеленского «были не только данные о возможных вопросах к его ближайшему помощнику, но минимум неделя, чтобы [уволить его] до начала следственных действий», пишет «Украинская правда» (УП).

По данным издания, Зеленский продолжал колебаться до последнего. Около девяти утра, пока у Ермака шел обыск, в Офис президента прибыли первый вице-премьер Михаил Федоров, глава СБУ Василий Малюк, а также руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко. «Зеленский встретил гостей в настроении человека, который вдруг осознал, что битвы одновременно на двух фронтах, внешнем и внутреннем, угрожают не отдельным политическим фигурам, а самой управляемости страны», — пишет «Украинская правда».

Зеленский якобы хотел найти решение, при котором интерес органов по борьбе с коррупцией к главе Офиса президента не будет воспринят на Западе «как сигнал хаоса» и не подорвет переговоры о мире в Украине. Федоров считал, что Ермака следует уволить. Позицию Малюка «Украинская правда» не приводит, но отмечает, что, в последнее время Ермак пытался добиться увольнения главы СБУ, потому что Малюк якобы «проглядел» подготовку разоблачений по делу «Энергоатома» и «не защитил» его, Ермака.

Совещание у Зеленского длилось час. После него президент Украины взял паузу на обдумывание ситуации. Спустя несколько часов он поручил готовить заявление об отставке Ермака. Связи с ним самим в тот момент не было.

По данным «Украинской правды», когда Ермака попросили написать заявление об увольнении, он устроил президенту «получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями».

«Ермак до последнего не верил, что Первый [Зеленский] его снимет. Еще и так — поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул», — заявил источник из окружения Ермака.

«Отставка была уже неизбежной реальностью. Он объединил против себя всех»

«Украинская правда» подчеркивает, что Ермак долгое время старался расставлять на ключевые посты во власти «своих людей» — очевидно, в попытке закрепить или расширить свое политическое влияние. Но в критический момент его выдвиженцы не встали на его защиту. В частности, за увольнение Ермака выступал Олег Татаров — замглавы Офиса президента, который курирует силовые структуры. Он пять лет сохранял должность заместителя Ермака, несмотря на коррупционные скандалы.

Уволить Ермака предлагали также спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр обороны Денис Шмыгаль. На необходимость сменить его уже не первый месяц намекали и представители Белого дома — в том числе с помощью резких анонимных комментариев в прессе.

«[Зеленский в конце концов понял], что этого [отставки Ермака] не избежать. И что это поддерживают сплошь все — от нардепов, силовиков, общества до ключевых международных партнеров. Что это государственное, необходимое стране решение для перезагрузки многих ключевых институтов и критических процессов в стране», — сказал один из собеседников «Украинской правды».

По данным издания, некоторые представители «высшего звена государственного управления» даже создали секретный чат, в котором координировали попытки устранить Ермака с должности. «[Его] отставка была уже неизбежной реальностью. Просто он объединил против себя всех», — заявил .

На следующий день после того, как Ермак был уволен, в чате появилось сообщение: «Ничто так не радует на субботних фотографиях из кабинета президента, как пустой стул справа от него». Источник «Украинской правды» пошутил, что оно собрало больше всего лайков за время существования чата.

«Я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт»

После обыска Ермаку не предъявили никаких обвинений. Однако это исключительно дело времени, уверяют источники «Украинской правды».

Сам Ермак заявил, что отправится на фронт: «Я честный и порядочный человек. Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт. Меня возмущает грязь, направленная в мой адрес, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — заявил он The New York Post.

Хотя в этих словах сквозит обида на Зеленского, в разговоре с Financial Times Ермак сказал, что не держит ​​на него зла: «Он был моим другом до этой работы, и я буду помнить его после».

От уголовного преследования, если Ермак под него попадет, служба в армии не защитит. Поэтому обещание отправиться на фронт — это скорее попытка исправить репутацию. Где Ермак намеревается служить, пока неизвестно. Журналистка и политик Татьяна Черновол заявила, что готова принять его в свой взвод оператором дрона: «Будет обычным бойцом без прошлого».

Зеленскому же теперь предстоит назначить нового главу своего офиса. «В зависимости от того, какая кандидатура будет выбрана, станет понятно, был ли разрыв с Ермаком просто косметическим ремонтом в , или подготовкой к капитальной перестройке системы власти», — пишет «Украинская правда».

По ее информации, среди вероятных кандидатов — первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, заместитель главы офиса президента по военным вопросам Павел Палиса и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Украинскую делегацию на переговорах с США вместо Ермака возглавил Рустем Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны, фамилия которого тоже звучала в материалах уголовного дела по «Энергоатому». Умеров давал показания по этому делу в качестве свидетеля.

