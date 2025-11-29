«Он был моим другом еще до этой работы, и я буду помнить его и после». Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского из-за увольнения

Бывший глава офиса президента Андрей Ермак, отправленный в отставку 28 ноября, заявил, что не держит зла на Владимира Зеленского из-за увольнения.

«Он был моим другом еще до этой работы, и я буду помнить его и после», — сказал Ермак в беседе с Financial Times.

Вместе с тем он напомнил о результатах переговоров по мирному плану Дональда Трампа, в которых принимал участие. «Делегация под моим руководством в Женеве совместно с нашими американскими партнерами добилась того, что документ из 28 пунктов больше не существует», — заявил он, имея в виду, что теперь пересмотренный мирный план сократился до 19 пунктов, более приемлемых для Киева.

«Остаются несколько сложных пунктов, которые необходимо согласовать, и я считаю, что это возможно, — добавил он. — В любом случае, президент, несмотря на давление, не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы своего офиса Андрея Ермака 28 ноября. Ранее в этот день сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у чиновника в рамках расследования дела о масштабных хищениях в компании «Энергоатом», которая управляет всеми АЭС в Украине. Следователи не предъявляли официальных обвинений Ермаку. Сам он после того, как написал заявление об отставке, заявил, что намерен отправиться на фронт. Новым главой украинской переговорной группы вместо Ермака назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

