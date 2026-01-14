Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Сергей Плохий — профессор Гарвардского университета и один из главных современных исследователей истории Украины, который сотрудничает с ведущими научными центрами мира. В 2023 году он выпустил книгу «Российско-украинская война. Возвращение истории» — одно из первых исторических исследований, посвященных полномасштабному вторжению российской армии в Украину и его истокам. «Украинская правда» поговорила с ним о новом мировом порядке, Дональде Трампе и вызовах, которые он бросает Европе, а также о гарантиях безопасности и будущем Украины. «Медуза» выбрала главные цитаты из этого интервью.

О мировом порядке

Здесь есть некоторые забытые, но традиционные ходы, и есть новый фактор. Из того, что было, — это, условно говоря, возвращение к реалиям холодной войны. Мир снова начинает делиться на явно очерченные сферы влияния. В рамках этих сфер великие державы фактически имеют карт-бланш наводить порядок так, как они считают нужным. <…> Столкновения двух мировых центров влияния происходят, так сказать, в «серых зонах», или там, где происходят революции снизу.

Украина в данном контексте — это как раз стык между западной сферой влияния и теми структурами, которые Россия создает вокруг себя. С началом российско-украинской войны Запад мобилизовался, восстановил союз, который существовал во время холодной войны, и мир реально начал двигаться к биполярности. США и Китай, две крупнейшие экономики, создают эту биполярность. <…>

Это и есть новый фактор — раскол в западном лагере. <…> Америка в лице Трампа и его администрации бросает вызов политический, идеологический Европе и выдвигает территориальные претензии к одной из европейских стран. Вот это новое, и это чрезвычайно угрожающее для единства Запада. Большой вопрос для Европы, сможет ли она существовать самостоятельно не только как экономическая, а также как политико-военная единица.

Как Европа может ответить на попытки Трампа подчинить Гренландию

О Трампе

Трамп, пожалуй, возглавляет список [самых] эксцентричных лидеров не только в США, а, возможно, в мире. Но, несмотря на это, он политик в стране, где существуют выборы, судебная система, оппозиция. И то, что он транслирует, — это не только его эксцентричность. Он не был бы избран президентом, если бы его риторика, образ поведения не соответствовали запросам в американском обществе. Эти запросы более-менее совпадают с тенденциями, которые мы видим, в частности, в Европе. Это реакция мира на действительно большой либеральный сдвиг.

О гарантиях безопасности

Надо понимать, что абсолютных гарантий безопасности в мире не существует. Гарантии настолько сильны, насколько выполнять их — это в национальных интересах стран, которые дают эти гарантии, и насколько потенциальный агрессор верит в то, что эти гарантии будут соблюдаться. Иначе они остаются на бумаге.

Если Европа решит, что лучше воевать с Россией на территории Украины, чем на территории Польши или Германии, думаю, такие гарантии могут стать реальностью со стороны европейских стран. Со стороны США это маловероятно. Любое американское правительство будет избегать прямой конфронтации с ядерной Россией. Косвенные конфронтации, конечно, происходили во время холодной войны. <…> Но прямые гарантии того, что нападение ядерной страны на страну-союзника равно нападению на США — думаю, это нереально.

Что мы узнали о войне из книги Сергея Плохия

О выборах во время войны

Мир или перемирие — это абсолютная предпосылка любых подобных действий. Разве что референдумы используются оккупантом для легитимизации захватов. На нашей памяти происходили такие псевдореферендумы — в Крыму, Донецке, Луганске. Но это совсем другая история.

О будущем Украины в 2026 году

Российско-украинская война закончила период после холодной войны. Принесет ли 2026 год изменения? С одной стороны, Трамп остается у власти, с другой стороны, может поменяться власть в Конгрессе после выборов. Надеюсь на то, что выборы подкорректируют изоляционистскую позицию США. Шансы на это, по моему мнению, 60% на 40%.

Многое будет зависеть от позиции Европы. Надеюсь, что процесс суверенизации Европы усилится в этом году. Но больше всего будет зависеть от того, куда пойдет война в Украине. Худшее, что может произойти, — это прорыв россиян, который подорвал бы не только стабильность фронта, но стабильность украинского общества. Это то, на что рассчитывает Путин.

Большое исследование «Медузы» о российско-украинской войне

