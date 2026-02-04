Дарницкая ТЭЦ в Киеве, поврежденная в результате российских атак. 4 февраля 2026 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Россия бьет по украинским энергетическим объектам. С конца января в стране сильные морозы. Люди замерзают в квартирах

В Киеве к середине дня 4 февраля без отопления оставались около 1100 многоквартирных домов, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Без электричества — часть жителей многих областей Украины:

Харьковской

Киевской

Сумской

Полтавской

Донецкой

Днепропетровской

Херсонской

Черниговской

Запорожской

По всей стране введены графики почасовых отключений электроэнергии, в некоторых регионах применяются аварийные отключения.

Всего с начала 2026 года украинское правительство зафиксировало 217 российских атак на энергетику страны. По оценкам главы МВД Игоря Клименко, войска РФ в среднем ежедневно наносят более 200 ударов по гражданским объектам Украины, «которые обеспечивают базовые условия для жизни людей». Он не уточнил, за какой период собраны эти данные.

Атаки происходят на фоне холодов, которые держатся в Украине с конца января. Так, с начала февраля температура воздуха ночью в некоторых районах страны, в том числе в Киевской области, достигает минус 20 градусов Цельсия и местами опускается еще ниже. Потепление, согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, начнется в стране к концу недели.

Жители одного из домов в Киеве танцуют вместе, чтобы согреться и поднять себе настроение во время отключений электроэнергии. 1 февраля 2026 года Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images

В первые дни февраля Россия несколько дней воздерживалась от массированных ударов по украинской энергетике. Как говорили в Кремле, Владимир Путин принял такое решение по просьбе президента США Дональда Трампа. Трамп объявил о временном «энергетическом перемирии» 29 января, в России говорили, что прекратят удары до 1 февраля.

Фактически перемирие продолжалось до 2 февраля. Власти Украины сообщали, что во время объявленной паузы удары по-прежнему наносились, но, как заявил Зеленский, целенаправленных масштабных атак на энергообъекты зафиксировано не было.

Житель Днепровского района Киева убирает обломки фасада пятиэтажного дома, упавшие на его машину. 3 февраля 2026 года Evgen_kotenko / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Сотрудники организации World Central Kitchen раздают горячую еду в Киеве. 3 февраля 2026 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Киевляне спят в палатках на станции метро «Дорогожичи» во время удара ВС РФ. 3 февраля Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Тем не менее украинское посольство передало властям США информацию об атаках во время «энергетического перемирия», которое, как подчеркивали в Кремле, объявлялось для создания «благоприятных условий для переговоров в Абу-Даби». Новая встреча делегаций США, Украины и России была запланирована на 1 февраля. В итоге переговоры начались 4 февраля и, как ожидается, продолжатся два дня. В посольстве Украины надеются, что эти данные повлияют на переговоры, поскольку подрывают позицию России.

Зеленский обещал скорректировать работу украинских переговорщиков после массированной атаки войск РФ в ночь на 3 февраля. В Минэнерго Украины сообщили, что под удар в восьми областях страны попали, в частности, теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции, которые производили тепло именно для гражданских целей. «Враг целенаправленно пытается оставить украинцев без тепла в период сильнейших зимних морозов», — заключили в ведомстве. В украинском энергетическом холдинге ДТЭК назвали атаку на энергетическую инфраструктуру самой мощной с начала года.

Подробнее об этой атаке

После удара Зеленский заявил, что РФ «снова пренебрегла усилиями американской стороны». По его словам, Трамп призывал воздержаться от ударов в течение недели, но фактически «перемирие» продлилось лишь с 30 января по 3 февраля.

Дональд Трамп остался доволен «энергетическим перемирием». Он даже выступил в защиту Путина после обстрела в ночь на 3 февраля. Президент США заявил журналистам, что впервые видит прогресс в переговорах, а российский президент, по его мнению, сдержал слово. «Пауза была с воскресенья по воскресенье. Она закончилась, и он ударил сильно… Он сдержал слово», — сказал Трамп. Как показывает анализ «Агентства», с 25 по 30 января войска РФ наносили удары по украинской энергетике и публично отчитывались о них.

Собеседники Bloomberg среди европейских чиновников считают, что ударами по гражданским и энергетическим объектам Россия пытается заставить Украину принять невыгодную сделку о завершении войны, поскольку не смогла добиться решающих успехов на поле боя. Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о цели ударов по украинским энергообъектам, заявил, что ВС РФ «поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом» Украины.

Замерзающим жителям Украины нужна помощь. Один из самых надежных способов помочь им — это наш проект «Давайте»

«Давайте» — это проект, запущенный , «Медузой» и «Дождем». Прямо сейчас он сосредоточен на помощи замерзающим украинцам в рамках акции «Теплый сбор». Она действует уже три года.

В 2023-м проект собрал более 25 тысяч евро и помог 700 жителям Украины, которые живут у линии фронта. В 2024-м участники акции «Теплый сбор» прислали 57 тысяч евро, на которые закупили генераторы и системы отопления для убежищ, школ и «пунктов несокрушимости». Эта поддержка помогла 3600 украинцам пережить зиму.

В этом году цель «Теплого сбора» — 150 тысяч евро. 125 тысяч уже собрано. Следить за тем, как работает проект «Давайте» и куда идут собранные средства, можно в его телеграм-канале. Например, 3 февраля партнеры проекта помогли накормить горячей едой жителей Харькова, которые остались без света и тепла после разрушения одной из главных ТЭЦ города.

