В Абу-Даби начался новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США

В столице ОАЭ Абу-Даби начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США. Об этом сообщил глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров.

«Переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате — Украина, США и Россия. Далее — работа в отдельных группах по направлениям, после чего планируется повторная совместная синхронизация позиций», — заявил он.

Эту информацию подтвердил источник российского госагентства ТАСС.

«Переговоры можно считать начавшимися, будут разные треки и форматы. Пресса не предусмотрена», — сказал собеседник агентства.

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. От американской стороны в переговорах участвуют спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Украину на переговорах представляют, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов.

Первый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США прошел в закрытом режиме в Абу-Даби 23-24 января. Госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Конгрессе 28 января, заявил что территориальный вопрос — единственный, который остался нерешенным в рамках подготовки мирного плана. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отмечал, что вопрос территорий может быть решен только при условии его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также

Война Тысяча четыреста сорок первый день. Россия нанесла самый мощный с начала года удар по энергосистеме Украины. Зеленский заявил, что это повлияет на переговоры, которые должны продолжиться завтра

Читайте также

Война Тысяча четыреста сорок первый день. Россия нанесла самый мощный с начала года удар по энергосистеме Украины. Зеленский заявил, что это повлияет на переговоры, которые должны продолжиться завтра