«Он сдержал свое слово». Трамп заявил, что Путин выполнил его просьбу не бить по энергетике Украины в течение недели

Владимир Путин сдержал свое обещание сделать паузу в нанесении ударов по энергетике Украины в холодную погоду, заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Он сдержал свое слово в этом вопросе. Знаете, это много. Одна неделя — это много. Мы будем рады чему угодно, потому что там сейчас очень, очень холодно, но он выдержал срок с воскресенья по воскресенье», — сказал Трамп.

Он добавил, что после того, как время «энергетического перемирия» вышло, Путин «нанес по ним мощный удар».

29 января Трамп сообщил, что попросил Путина не обстреливать Киев и другие города Украины в течение недели из-за сильных холодов. В Кремле позже подтвердили, что Трамп попросил воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля и добавили, что Путин согласился с этой просьбой. В течение всего месяца до этого Россия выводила из строя энергетические объекты, в результате чего в Киеве в сильные морозы сотни жилых домов остались без тепла и света.

В ночь на 3 февраля Россия нанесла очередной масштабный удар по энергетике Украины — в 20-градусный мороз. В результате удара, нанесенного ракетами и беспилотниками, несколько районов Киева вновь остались без отопления, а в Харькове были повреждены ТЭЦ и электроподстанции. Владимир Зеленский назвал атаку целенаправленным ударом по энергетике и заявил, что работа украинской переговорной команды «будет скорректирована». По его словам, Россия «воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться наиболее холодных дней».

