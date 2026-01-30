В Кремле подтвердили, что Дональд Трамп попросил Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю — до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путин согласился с личной просьбой Трампа. При этом представитель Кремля отказался уточнить, идет ли речь об энергетическом перемирии или прекращении вообще всех ударов. «Мне по деталям нечего добавить к уже сказанному. Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», — цитирует «Интерфакс» слова Пескова.

Накануне Дональд Трамп заявил, что лично попросил Владимира Путина и получил у него согласие на то, чтобы российские войска не обстреливали Киев и другие города Украины в течение недели из-за сильных холодов. Президент США не уточнил, в какой момент договорился с Путиным об этом.

Вооруженные силы РФ продолжали весь январь регулярно атаковать энергические объекты и гражданские цели в Украине, в том числе на этой неделе. Например, в ночь на 27 января войска РФ нанесли удар по Одессе, в результате которого были разрушены жилые дома, погибли четыре человека, пострадали более 30 человек. Позже в этот же день в Харьковской области под удар беспилотников попал пассажирский поезд «Барвенково — Львов — Чоп», в результате чего погибли пять человек.

Читайте также

«Интересы России тут ни при чем. Это просто желание нас уничтожить» Украинцы замерзают. Мы попросили пятерых жителей Киева (и окрестностей) рассказать, как выглядит их жизнь этой зимой

Читайте также

«Интересы России тут ни при чем. Это просто желание нас уничтожить» Украинцы замерзают. Мы попросили пятерых жителей Киева (и окрестностей) рассказать, как выглядит их жизнь этой зимой