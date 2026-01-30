Кремль: Трамп попросил Путина не наносить удары по Киеву до 1 февраля. Путин согласился — но удары продолжились
В Кремле подтвердили, что Дональд Трамп попросил Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.
«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю — до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что Путин согласился с личной просьбой Трампа. При этом представитель Кремля отказался уточнить, идет ли речь об энергетическом перемирии или прекращении вообще всех ударов. «Мне по деталям нечего добавить к уже сказанному. Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», — цитирует «Интерфакс» слова Пескова.
Накануне Дональд Трамп заявил, что лично попросил Владимира Путина и получил у него согласие на то, чтобы российские войска не обстреливали Киев и другие города Украины в течение недели из-за сильных холодов. Президент США не уточнил, в какой момент договорился с Путиным об этом.
Вооруженные силы РФ продолжали весь январь регулярно атаковать энергические объекты и гражданские цели в Украине, в том числе на этой неделе. Например, в ночь на 27 января войска РФ нанесли удар по Одессе, в результате которого были разрушены жилые дома, погибли четыре человека, пострадали более 30 человек. Позже в этот же день в Харьковской области под удар беспилотников попал пассажирский поезд «Барвенково — Львов — Чоп», в результате чего погибли пять человек.