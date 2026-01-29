«Они никогда не испытывали такой холод». Трамп заявил, что Путин пообещал не обстреливать Киев одну неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина, чтобы Вооруженные силы РФ не обстреливали Киев и другие города Украины в течение недели из-за сильных холодов.

«Там не просто холодно, а необычайно холодно, там рекордно холодно. Это очень большая проблема — плохая погода. По их словам, они никогда не испытывали такой холод», — заявил Трамп на заседании с представителями администрации президента США 29 января.

По словам Трампа, Путин согласился не обстреливать Киев и другие города в течение недели. «И я должен сказать, что это было очень мило с его стороны», — сказал президент США. Он не уточнил, в какой момент договорился с Путиным об этом.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что чиновники в Украине узнали об этом из заявления Трампа, не получали сигнала от России и «пока не уверены в том, что прекращение огня вступило в силу».

Во время заседания Трамп отметил, что Россия и Украина добились большого прогресса в урегулировании конфликта, а сейчас обсуждается соглашение по территориям.

Вооруженные силы РФ в январе регулярно атаковали объекты энергетики Украины, из-за чего во многих украинских городах, в том числе в Киеве, жители оказались без электричества и отопления.

