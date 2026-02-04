Bloomberg: США подготовили новые санкции против России, но пока не вводят их

Власти США подготовили новые санкции против России, но «признаков их введения нет», пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Последние (и единственные) крупные санкции были введены администрацией Дональда Трампа в октябре 2025 года — под них попали «Лукойл» и «Роснефть». Какие ограничения подразумевают новые санкции, Bloomberg не уточняет.

Вместе с этим очередной, 20-й, пакет санкций готовит и Европа. Ожидается, что он будет приурочен к годовщине войны. В нем, как пишет Bloomberg, будут в том числе ограничения против российского «теневого флота», но по мнению собеседников агентства, эти меры больше напоминают попытку «медленно проколоть шину», чем симметричный ответ на действия России в Украине.

Источники Bloomberg считают, что после того, как Россия попыталась и не смогла добиться решающих успехов на поле боя, она наносит удары по гражданским и энергетическим объектам, чтобы заставить Украину принять невыгодную сделку.

В конце января Трамп сообщил, что попросил Владимира Путина не обстреливать Киев и другие города Украины в течение недели из-за сильных холодов. В Кремле позже заявили, что Трамп просил воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля и добавили, что Путин согласился с этой просьбой.

В ночь на 3 февраля Россия нанесла очередной масштабный удар по энергетике Украины — в 20-градусный мороз. В результате этой атаки жилые дома Киева и Харькова вновь остались без отопления. Трамп, которому задали вопрос об этой атаке, ответил, что Путин «сдержал свое слово» и «выдержал срок с воскресенья по воскресенье». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что российские войска «поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом» Украины.

