Война Тысяча четыреста шестнадцатый день. Россия заявила, что атаковала Украину «Орешником». Удар нанесен по Львовской области. Киев просит срочно созвать заседание Совбеза ООН

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Минобороны России утром 9 января объявило, что Вооруженные силы РФ в ответ на «атаку» Киева на резиденцию Владимира Путина (чему до сих пор нет подтверждений) нанесли ночью «массированный удар высокоточным оружием», в том числе ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по критически важным объектам на территории Украины.

«Цели удара достигнуты. Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в Минобороны. Где именно располагались объекты, по которым был нанесен удар «Орешником», ведомство не уточнило.

Первые сообщения о возможном ударе «Орешником» по Украине появились поздно вечером 8 января. После серии взрывов глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе под удар попал объект критической инфраструктуры. Аналогичную информацию привел и мэр Львова Андрей Садовой. «Был ли это „Орешник“ — пока неизвестно. Информацию предоставят военные», — добавил он. О пострадавших в результате удара не сообщается.

В командовании «Запад» воздушных сил ВСУ заявили, что 8 января в 23:47 российские войска нанесли удар по объектам инфраструктуры во Львове с применением баллистической ракеты. Глава управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о предполагаемых пусках ракет с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Ранее утверждалось, что там базируется ракетный комплекс «Орешник». В утренней сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что российские войска выпустили баллистическую ракету средней дальности, запущенную с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Владимир Зеленский позже подтвердил, что Россия выпустила ракету комплекса «Орешник».

Z-каналы утверждают, что удар «Орешником» был нанесен по газовому терминалу в городе Стрый — крупнейшему в Европе газовому хранилищу.

Украинские телеграм-каналы опубликовали несколько видео, на которых заметно характерное для баллистических ракет средней или межконтинентальной дальности свечение плазмы вокруг боевых частей при их входе в атмосферу Земли из космоса.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после сообщения Минобороны РФ заявил, что Киев инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН и заседание Совета Украина — НАТО. По его мнению, «такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности на европейском континенте».

«Мы информируем Соединенные Штаты, европейских партнеров и все страны и международные организации о деталях этого опасного удара по дипломатическим каналам. Абсурдно, что Россия пытается оправдать этот удар фальшивым „нападением на резиденцию Путина“, которого никогда не было. Еще одно доказательство того, что Москве не нужны реальные причины для своего террора и войны», — заявил Сибига.

Удар «Орешником» Минобороны РФ назвало ответом на атаку Украины по резиденции Владимира Путина на Валдае в Новгородской области. 29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина атаковала беспилотниками резиденцию президента РФ. Никаких доказательств он не привел. Глава МИД РФ заявил, что Москва нанесет ответные удары, а также пересмотрит свою позицию по переговорам о прекращении войны. Владимир Зеленский назвал заявление Лаврова «очередной ложью РФ». Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США считает, что Украина не пыталась атаковать резиденцию президента России. В ЦРУ пришли к выводу, что украинские беспилотники в ночь на 29 декабря пытались атаковать военный объект в том же регионе, что и резиденция Путина, однако этот объект не находится рядом с ней. Дональд Трамп 4 января заявил, что не верит сообщениям об атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина.

Предыдущий удар экспериментальной баллистической системой «Орешник» Россия нанесла по заводу «Южмаш» в Днепре в ноябре 2024 года. О применении «Орешника» тогда заявил Владимир Путин, назвавший это ответом на то, что украинские военные использовали западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по России.

Что известно про «Орешник». Разбор «Медузы»

Путин упорно запугивает Украину и Запад «Орешником». Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Большой разбор угроз Кремля — и рисков, порожденных этими угрозами

Что известно про «Орешник». Разбор «Медузы»

Путин упорно запугивает Украину и Запад «Орешником». Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Большой разбор угроз Кремля — и рисков, порожденных этими угрозами

Война в фотографиях. Киев и Белгород

Последствия удара по Киеву

Ночью 9 января российские войска нанесли комбинированный удар дронами и ракетами по Киеву, сообщил мэр города Виталий Кличко. Четыре человека погибли, еще 25 пострадали. Половина многоэтажек города (почти шесть тысяч) остались без тепла, в городе также есть перебои с водоснабжением.

Многоквартирный дом в Киеве, пострадавший в результате удара российского дрона Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Тело медика, погибшего в результате атаки дрона Maxim Marusenko / EPA / Scanpix / LETA Поврежденный дом в Киеве Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Люди укрываются от российского удара по Киеву в метро Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA Дым над жилым домом в Киеве, поврежденным в результате российского удара Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Блэкаут в Белгороде

Вечером 8 января ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть повреждения на объекте инфраструктуры, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По данным телеграм-канала «Пепел», удар пришелся по подстанции «Сторожевая» и ТЭЦ «Луч». К утру больше 500 тысяч жителей Белгородской области оставались без света и отопления.

Осторожно, на видео есть мат.

Момент наступления блэкаута в Белгороде belpepel / Telegram Блэкаут в Белгороде после удара ВСУ по ТЭЦ и подстанции belpepel / Telegram

Белгород во время блэкаута в ночь с 8 на 9 января 2026 года belpepel / Telegram

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Ольга (Бердск, Новосибирская область). Мне 21, война началась, когда мне было 17 лет, тогда я училась в школе и по-настоящему поняла, что такое война, уже через несколько месяцев, увидев фотографии разрушенных городов.

Мне плохо каждый день. Во-первых, потому что моя семья не понимает моих взглядов, во-вторых, потому что не все мои друзья понимают их, в-третьих, потому что от моего имени как гражданки РФ совершаются все эти злодеяния.

Я, честно, не вижу никакого конца войне, это просто невозможно — пока, видимо, не будут израсходованы все возможные ресурсы. Война не кончится, пока есть хоть малейшая возможность ее вести. Можно сколько угодно говорить о международном праве, правах человека, но все решает сила, а мне хочется разрыдаться.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста пятнадцатый день. Трамп «дал зеленый свет» законопроекту о санкциях против Китая за покупку нефти у России. Его могут принять уже на следующей неделе

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста пятнадцатый день. Трамп «дал зеленый свет» законопроекту о санкциях против Китая за покупку нефти у России. Его могут принять уже на следующей неделе