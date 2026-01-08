Война Тысяча четыреста пятнадцатый день. Трамп «дал зеленый свет» законопроекту о санкциях против Китая за покупку нефти у России. Его могут принять уже на следующей неделе

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Президент США Дональд Трамп «дал зеленый свет» законопроекту, предусматривающему вторичные санкции для покупателей российской нефти. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм, один из авторов документа.

Как утверждает Грэм, Трамп одобрил законопроект на встрече с сенатором, которая прошла 7 января. По словам Грэма, голосование в конгрессе по документу может состояться уже на следующей неделе.

«Этот законопроект предоставит президенту Трампу огромные рычаги влияния на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупку дешевой российской нефти, которая финансирует кровавую бойню Путина в Украине», — написал Грэм в соцсети икс.

Законопроект о вторичных санкциях был разработан весной 2025 года, его основным автором, помимо республиканца Грэма, стал демократ Ричард Блюменталь. В своем первоначальном варианте документ предусматривал введение американских пошлин в размере 500% на импорт из всех стран, которые покупают у России нефть, газ или уран.

О своей готовности поддержать документ еще прошлой весной говорили 80 из 100 сенаторов, однако он так и не был вынесен на рассмотрение. Основной причиной стала позиция Дональда Трампа, который хотел дать Владимиру Путину больше времени для мирных переговоров.

Летом голосование по законопроекту было отложено в преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске, осенью — в ожидании их саммита в Будапеште (в итоге он не состоялся).

В ноябре президент США публично поддержал документ. Тогда же в Белом доме неофициально сообщили, что Трамп подпишет закон, если он будет принят. При этом в администрации Трампа настаивали на необходимости включить в документ пункт, дающий президенту право самому решать, в какой именно момент накладывать санкции.

Основные покупатели российской нефти сейчас — это Китай и Индия, на них суммарно приходится более 85% зарубежных поставок из РФ. Летом и осенью Трамп своими указами уже вводил отдельные пошлины против Индии за покупки российских энергоносителей, против Китая тогда никаких санкций не было.

Война в фотографиях. Днепр и Запорожье

Российские военные вчера вечером и сегодня ночью провели серию атак на объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях с помощью ударных дронов. В результате обстрелов в обоих регионах почти полностью исчезло электроснабжение, на несколько часов без света остались более миллиона человек.

Запорожье. 7 января 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

К сегодняшнему утру подача энергии в Запорожской области была полностью восстановлена, однако в Днепропетровской области и в городе Днепр по состоянию на 10 утра без электричества все еще оставались 800 тысяч потребителей.

Днепр, 7 января 2026 года Суспільне Дніпро

Днепр, 7 января 2026 года Суспільне Дніпро Днепр, 7 января 2026 года Суспільне Дніпро

Днепр, 7 января 2026 года Суспільне Дніпро

Мэр Днепра Борис Филатов охарактеризовал произошедшее как «чрезвычайную ситуацию национального уровня». В городе пустили дополнительные автобусы для замены транспорта, работающего на электричестве, больницы были переведены на генераторы, водоотведение в жилых домах также работает за счет альтернативных источников энергии. В школах Днепра каникулы продлили на два дня.

Минобороны РФ заявило, что нанесло удары по «объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Диана (Красноярск). Я ненавижу эту гребаную войну. И нет, легче не становится. 2022-й разделил мой мир. В одном — моя русская семья, родители, братья. Во втором — мои братья из Украины. Племянницы малышки. Тетя из Полтавы. Мои близкие. Которые в опасности постоянно. И я задаюсь вопросом. Мы больше не общаемся. Вместо дружной семьи — дыра, блин. Сколько разделено семей таким образом? Кого это заботит?

Это обжигающее чувство злости от творящейся несправедливости мучительно. Осознание, что на данном этапе от меня ничего не зависит, — как прокисшая вишенка на торте. Я думаю, когда все пошло не и так что мы могли сделать, чтобы избежать этого? Могли ли вообще?

Я сочувствую всем. Я знаю примеры, когда ребят забирали на войну, они не хотели и погибали там просто так. И сейчас, несмотря на мирные переговоры, я не вижу конца этому аду.

Так буднично: атаки, ракеты, погибли люди. И каждый раз сердце замирает. Злость, злость, злость. Вот что чувствуют нормальные люди.

