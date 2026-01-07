Война Тысяча четыреста четырнадцатый день. Саммит в Париже: США и Украина обсуждают два «самых сложных» пункта мирного соглашения

Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции по итогам первого дня переговоров Tom Nicholson / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

В Париже продолжаются консультации Украины с США и европейскими союзниками об условиях завершения российско-украинской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня пройдут переговоры между украинской и американской делегациями, на которых будут обсуждены два «самых сложных» вопроса из базового плана — о будущем Запорожской АЭС и территориальной принадлежности Донбасса.

Первый день саммита, начавшегося 6 января, завершился подписанием двух документов. Первый — совместная декларация «коалиции решительных» о послевоенных гарантиях безопасности Украины. Второй — трехсторонняя декларация Украины, Франции и Великобритании.

В декларации «коалиции решительных» говорится, что ее подписанты готовы взять на себя юридически обязывающие гарантии помощи Украине, которые вступят в силу после прекращения огня. Среди этих гарантий:

создание военной группировки для поддержки ВСУ и сдерживания России;

участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США;

долгосрочное предоставление военной помощи Украине;

прямая поддержка Украины в случае нового нападения России.

Для непосредственной реализации плана в Париже создадут координационный центр в трехстороннем формате Украина — США — «коалиция решительных».

США, которые формально не входят в «коалицию», не поставили свою подпись под общим документом. Представитель Франции на условиях анонимности лишь сообщил журналистам, что документ «был подробно обсужден» с США перед публикацией. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что «протоколы безопасности в значительной степени согласованы» с Вашингтоном.

Из финальной версии декларации, как пишет «Европейская правда», также пропали упоминания об обязательствах США оказать поддержку силам союзников в случае повторного нападения России. В первоначальном варианте декларации говорилось, что многонациональные силы будут действовать «при участии США, включая американские ресурсы, такие как разведка и логистика, с обязательством США поддержать эти силы в случае нападения». В финальной версии говорится лишь, что группировка будет действовать «с привлечением предложенной поддержки США».

Совместная декларация Франции, Великобритании и Украины, также подписанная вчера, прокладывает путь к созданию правовой базы присутствия французских и британских войск на украинской территории после окончания войны России с Украиной. Ранее сообщалось, что именно эти две страны намерены предоставить основную часть миротворческого контингента.

На вчерашних переговорах также обсуждался вклад остальных стран из «коалиции решительных» в поддержание мира в Украине. По итогам Швеция сообщила, что предоставит Киеву истребители и ресурсы для разминирования Черного моря, Бельгия — авиацию и флот, Польша возьмет на себя координацию логистики. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не берет на себя обязательств по отправке войск в Украину, но может принять участие в обеспечении потенциального прекращения огня.

Представители РФ никак не комментировали результаты переговоров в Париже. Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что его канцелярия готовится к диалогу с Москвой — и первые контакты могут состояться уже «в ближайшие недели».

Война в фотографиях. Днепр

Сегодня ночью российские беспилотники атаковали Днепр. В городе несколько пожаров, в том числе в многоэтажных жилых домах. В результате атаки пострадали семь человек, среди них — восьмилетняя девочка.

Жителям Днепра нужна помощь! Ее в том числе оказывает проект «Давайте». Его создатели — , «Медуза» и «Дождь». Проект собирает деньги для мирных украинцев, пострадавших от российской агрессии. Поддержите жителей Днепра!

Mykola Synelnikov / AFP / Scanpix / LETA

Mykola Synelnikov / AFP / Scanpix / LETA Mykola Synelnikov / AFP / Scanpix / LETA

Mykhailo Moskalenko / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Наталья (Санкт-Петербург). На четвертом году войны никак не могу сказать, что какая-то нормализация произошла в моем отношении к происходящему. Как ужасалась бомбежкам украинских городов, так это до сих пор и происходит. Стало больше гнева, каждую фотографию сопровождаю матом. Никак не укладывается в голове, что все эти мужчины, которые определяли цели, наводили координаты для ракет, запускали их — сейчас «отработали» свою смену и спокойно спят. Никогда я этого не пойму.

Еще почему-то щемит сердце, когда я вижу, как люди на фотографиях небогато и просто одеты. Как они собирают обломки своей скромной жизни по руинам. Эти бабушкины китайские халатики. Эти спортивные штаны, дешевые кроссовки на ногах, торчащих из черного пакета… это ощущение, что люди ведь скромно жили, работали. Были у них свои недостатки в характерах, были и большие надежды. Про детей погибших я не чувствую себя вправе даже писать. Почему не дают им пожить? По какому праву отнимают это простое, небогатое существование, в сущности, так похожее на наше, российское… от этого почему-то еще тяжелее.

Читаю новости, смотрю фотографии, матерюсь. Ощущаю собственное бессилие. Молюсь Богу о скорейшем наступлении мира. Горжусь кроткими, знаю, только они унаследуют землю. Чувствую клешни вины на своем горле. Говорю себе «ты не виновата». Верю в это и не верю. Убираю телефон. Живу дальше.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста тринадцатый день. В Париже — саммит «коалиции решительных». Его участники будут решать, какие войска отправить в Украину после заключения мира

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста тринадцатый день. В Париже — саммит «коалиции решительных». Его участники будут решать, какие войска отправить в Украину после заключения мира

«Медуза»