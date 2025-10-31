Глава СБУ заявил об уничтожении одного из российских «Орешников»
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что украинским военным удалось уничтожить одну из российских ракет «Орешник» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
По словам Малюка, уничтожение «Орешника» стало результатом операции, проведенной ГУР Минобороны Украины, СБУ и Службой внешней разведки Украины.
«Это была очень успешная миссия. Уничтожение было стопроцентное. Это была очень успешная операция, она на тот момент не афишировалась. Об этом докладывалось исключительно президенту Украины, а также об этом знали несколько президентов других стран», — сказал Малюк (цитата по УНИАН).
Операция, заявил глава СБУ, была проведена, когда об «Орешнике» еще не было известно широкой общественности, «и россияне в то время особо им еще не угрожали». «Если не ошибаюсь, это было позапрошлым летом (в 2023 году — прим. „Медуза“)», — сказал Малюк.
Президент Украины Владимир Зеленский, заслушав Малюка, сообщил, что у российских войск, по данным разведки, было три «Орешника», одну из ракет они использовали (для удара по Днепру 21 ноября 2024 года - прим. «Медуза»), а еще одна была уничтожена.
Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, присутствовавший на встрече с Зеленским и Малюком, сообщил, что у России остался как минимум один «Орешник». «Есть один. Мы считаем, что в этом году было изготовлено до трех. И спланировано на каждый год до шести», — сказал Иващенко.
Зеленский напомнил, что Россия планирует разместить «Орешники» в Беларуси. «Как мы понимаем, у них радиус действия примерно 5 тысяч километров. Есть мертвая зона 700 километров. То есть европейцам надо обратить на это внимание», - заявил президент Украины.
Вооруженные силы РФ в ноябре 2024 года нанесли ракетный удар по Днепру, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности «Орешник». Ракета была запущена с полигона Капустин Яр. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия пошла на это в ответ на то, что ВСУ применили западные дальнобойные ракеты. Позже Путин утверждал, что при массированном применении ракет системы «Орешник» мощь удара «будет сопоставима с применением ядерного оружия».
Летом 2024 года украинский OSINT-проект «КіберБорошно» сообщал об ударе украинских дронов «по монтажно-испытательному корпусу» на полигоне Капустин Яр и публиковал видео поднимающегося над зданием дыма. Forbes тогда отмечал, что непонятно, «пытались ли украинские операторы беспилотных летательных аппаратов сорвать определенные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» или удар имел в первую очередь символический смысл.
Информации об ударах по Капустиному Яру полтора года назад — летом 2023 года — в открытых источниках нет.