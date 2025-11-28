Фигуранты дела о взрыве на Крымском мосту в зале Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. 27 ноября 2025 года Сергей Пивоваров / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

27 ноября военный суд в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года к пожизненным срокам. Никто из обвиняемых вину не признал — все они настаивают, что не знали о содержимом груза, в котором была взрывчатка. Более того, даже глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, которого ФСБ считает организатором взрыва, говорил, что украинские спецслужбы использовали этих людей «втемную» и никто из причастных к доставке взрывчатки на Крымский мост ничего не знал о готовящемся взрыве. Некоторые из фигурантов дела сами пришли в ФСБ и помогали следствию. Тем не менее, следствие и суд поставили этих людей в один ряд с настоящими террористами, серийными и массовыми убийцами. «Медуза» рассказывает, кому еще и за какие преступления в России давали пожизненные сроки.

Фигурант дела о теракте в петербургском метро в апреле 2017 года. Взрыв произошел в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», погибли 15 человек и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. Следствие называло Азимова одним из основных организаторов теракта. Участники «банды ГТА». В 2018 году суд приговорил четверых из пяти членов банды — Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова — к пожизненному заключению по обвинению в убийствах и нападениях на водителей в Московской и Калужской областях, совершенных в 2012-2014 годах. По версии следствия, члены банды убили 17 человек и ранили еще двоих.

