Суд приговорил четверых участников «банды ГТА» к пожизненным срокам

Судья, оглашая приговор, в частности, заявила , что все участники «банды ГТА» прошли «специальное обучение для циничного и разбойного нападения на граждан».

Фигуранты дела «банды ГТА» обвинялись в убийствах и нападениях на водителей в Московской и Калужской областях, совершенных в 2012-2014 годах. По версии следствия, члены банды убили 17 человек и ранили еще двоих.

В августе 2017 года пятеро фигурантов дела «банды ГТА» в Мособлсуде напали на конвоиров, отобрав у них оружие. Трое нападавших были убиты сотрудниками Росгвардии на месте происшествия, еще один позже умер в больнице от полученных ранений. Также тогда пострадали двое конвоиров и боец Росгвардии.