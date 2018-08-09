Суд приговорил четверых участников «банды ГТА» к пожизненным срокам
Московский областной суд приговорил четырех обвиняемых по делу «банды ГТА» Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова к пожизненному лишению свободы.
Пятый фигурант дела Зафарджон Гулямов получил 20 лет лишения свободы.
Судья, оглашая приговор, в частности, заявила, что все участники «банды ГТА» прошли «специальное обучение для циничного и разбойного нападения на граждан».
Фигуранты дела «банды ГТА» обвинялись в убийствах и нападениях на водителей в Московской и Калужской областях, совершенных в 2012-2014 годах. По версии следствия, члены банды убили 17 человек и ранили еще двоих.
В августе 2017 года пятеро фигурантов дела «банды ГТА» в Мособлсуде напали на конвоиров, отобрав у них оружие. Трое нападавших были убиты сотрудниками Росгвардии на месте происшествия, еще один позже умер в больнице от полученных ранений. Также тогда пострадали двое конвоиров и боец Росгвардии.