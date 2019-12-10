Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга получили от 19 лет до пожизненного

Суд в Петербурге приговорил к пожизненному заключению Аброра Азимова, которого следствие назвало одним из четырех основных организаторов теракта в петербургском метро в апреле 2017 года.

Акрам Азимов получил 28 лет, Мухамадюсуп и Ибрагимжон Эрматов — 28 и 27 лет соответственно, их также признали основными организаторами взрыва.

Кроме организаторов приговор получили еще семь фигурантов дела.

Сайфиллу Хакимова и Бахрама Эргашева приговорили к 19 годам каждого. Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Дилмурод Муидинов и Шохиста Каримова получили по 20 лет лишения свободы.

Их осудили по статьям о содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и участии в террористическом сообществе.

Содик Ортиков, которого обвинили в том числе в приобретении оружия для террористической группы, приговорили к 22 годам. Всем подсудимым суд также назначил штрафы.

Вину никто из осужденных не признал.

Взрыв в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел 3 апреля 2017 года, погибли 15 человек и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов.

Предполагаемый заказчик теракта Сирожиддин Мухтаров находится в розыске.