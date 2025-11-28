Евгения Хасис, осужденная за убийство адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, вышла из колонии

Евгения Хасис, осужденная по адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу. Кадры с Хасис возле ИК-14 в Мордовии публикуют российские СМИ, в том числе 112 и РЕН ТВ.

Хасис провела под стражей 16 лет — сначала в СИЗО, затем в колонии.

В сентябре РИА Новости со ссылкой на «судебные материалы» сообщило об освобождении Хасис, однако тогда адвокат осужденной опроверг эту информацию.

Весной 2024 года в СМИ появлялась информация, что Хасис написала в колонии заявление с просьбой отправить ее на войну в Украину.