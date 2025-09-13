Вышла на свободу Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой

Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, вышла на свободу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно материалам, Хасис освободили из мордовской женской исправительной колонии после 16 лет заключения, в конце августа за ней установили административный надзор.

34-летнего адвоката Станислава Маркелова и 25-летнюю журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову убили 19 января 2009 года на улице Пречистенка в центре Москвы. По подозрению в убийстве были задержаны националисты Никита Тихонов и Евгения Хасис из организации БОРН («Боевая организация русских националистов»). В 2011 году суд признал их виновными в убийстве. Тихонову назначили пожизненное заключение, Хасис — 18 лет лишения свободы, позднее срок сократили до 17 лет.

Организатором убийства Бабуровой и Маркелова был признан еще один лидер БОРН Илья Горячев. В 2015 году суд приговорил его к пожизненному заключению по обвинению в организации пяти убийств, создании экстремистской группировки и незаконном хранении оружия.

Весной 2024 года в СМИ появлялась информация, что Евгения Хасис написала в колонии заявление с просьбой отправить ее на войну в Украину.