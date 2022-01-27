Верховный суд не стал отправлять на новое рассмотрение дело националистов Тихонова и Хасис

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Верховный суд России не стал отправлять на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Одновременно Верховный суд изменил приговор Тихонову и Хасис, исключив из него по истечению сроков давности назначенное им наказание за незаконный оборот оружия, а Тихонову также — за использование поддельного документа. Об этом, пишет «Интерфакс», просила прокуратура.

Для Хасис это означает уменьшение срока наказания на один год — с 18 до 17 лет, для Тихонова, осужденного пожизненно, ничего не поменялось.

В феврале 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что в ходе судебного процесса над Тихоновым и Хасис было нарушено право обвиняемых на справедливое судебное разбирательство. Решение ЕСПЧ означало, что президиум Верховного суда должен отправить дело на пересмотр, что и было сделано в декабре. Адвокат Хасис Дмитрий Аграновский, комментируя решение президиума Верховного суда, говорил, что защита рассчитывает на отмену приговора.