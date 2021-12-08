Верховный суд отправил на пересмотр дело националистов Тихонова и Хасис

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президиум Верховного суда России направил на пересмотр в апелляционную инстанцию приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис, осужденным за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Тихонову и Хасис, пишет , избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО до 8 марта.

Адвокат Хасис Дмитрий Аграновский заявил «Интерфаксу», что доволен решением президиума Верховного суда и рассчитывает на отмену приговора.

В феврале 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что в ходе судебного процесса над Тихоновым и Хасис было нарушено право обвиняемых на справедливое судебное разбирательство. Решение ЕСПЧ означало, что президиум Верховного суда должен отправить дело на пересмотр.

34-летнего адвоката Станислава Маркелова и 25-летнюю журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову убили 19 января 2009 года на улице Пречистенка в центре Москвы.

В 2011 году суд приговорил лидера неонацистской группировки БОРН Никиту Тихонова к пожизненному сроку заключения по обвинению в убийстве 11 человек, в том числе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Его подруга Евгения Хасис получила 18 лет колонии.