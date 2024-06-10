Суд приговорил к пожизненному заключению вора в законе Шишкана

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима вора в законе Олега Медведева, известного как Шишкан. Об этом сообщает ТАСС.

Также Медведева приговорили к штрафу в размере пяти миллионов рублей. Еще 17 фигурантов дела получили сроки от условного до пожизненного.

Медведев был признан виновным в организации преступного сообщества (210 УК РФ), убийствах (105 УК РФ), вымогательствах (163 УК РФ), причинении вреда здоровью (111 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (222 УК РФ). Обвинительный вердикт в середине мая ему вынесли присяжные.

По версии следствия, Медведев на протяжении многих лет держал под криминальным контролем Раменский район Московской области, действующие там преступные группировки и коммерческие структуры. Его задержали летом 2019 года.

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